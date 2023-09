Udinese, l’annuncio di Deulofeu: “Ecco quando torno”

Ultimissime notizie riguardo il ritorno in campo dell’attaccante dell’Udinese Deulofeu. C’è l’annuncio ufficiale da parte dello spagnolo.

Reduce da un intervento al ginocchio, i tempi di recupero del giocator si sono allungati. Ecco le parole dell’attaccante che, nel corso di un’intervista a Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in merito a questo infortunio.

Ansia in casa Udinese riguardo le condizioni fisiche di Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo, fermo dallo scorso gennaio, si è operato e da allora è fermo proprio a causa di questo intervento al ginocchio destro. La speranza dei friulani era quella di averlo a disposizione a fine settembre e inizio ottobre, invece Sottil dovrà ancora fare a meno del numero dieci che nel corso di un’intervista ha fatto il punto della situazione riguardo il suo infortunio.

Deulofeu infortunato, l’annuncio dello spagnolo: ecco quando tornerà con l’Udinese

Per l’Udinese l’assenza di Gerard Deulofeu è un vero problema. Thauvin, arrivato in Friuli lo scorso gennaio, non è riuscito a raccogliere l’eredità dello spagnolo che era il vero faro dei bianconeri. La mancanza dell’ex Milan si fa sentire eccome nell’attacco della squadra con Sottil che negli ultimi giorni di calciomercato è stato privato anche di Beto, ceduto a titolo definitivo all’Everton.

A complicare i piani della squadra anche altri infortuni, come quello di Brenner e del nuovo arrivato Davis. Ecco perché in questo momento l’attacco dell’Udinese è in piena emergenza visto che si allungano i tempi di recupero per il ritorno di Deulofeu. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore potrebbe tornare in campo (nell’ipotesi più ottimistica) a fine ottobre o inizio dicembre. In caso contrario potrebbe tornare a disposizione dell’Udinese a gennaio 2024.

Ecco le parole dell’attaccante spagnolo che ha fatto il punto della situazione riguardo il suo infortunio, svelando anche i tempi di recupero.

Deulofeu annuncia il suo rientro

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu sta lavorando per tornare a disposizione il prima possibile. I continui problemi fisici non gli danno tregua e stanno rallentando il suo recupero, dopo l’operazione al ginocchio dello scorso gennaio 2023.

Ecco le parole dell’attaccante che ha fatto il punto della situazione riguardo il suo recupero con l’Udinese. “Sto soffrendo tanto per quanto riguarda l’aspetto calcistico, il ginocchio mi sta dando qualche problema. Già in passato ho sofferto di questi problemi. Lavoro quotidianamente per tornare al meglio. Purtroppo la cosa peggiore del calcio è proprio l’infortunio, mi manca tanto giocare e stare con la squadra”.

Quando recupera dall’infortunio Deulofeu? Ecco l’annuncio dell’attaccante.

“Voglio tornare il prima possibile ma al 100% della condizione, voglio giocare bene. Sarò a disposizione quando avrò raggiunto un buon livello di forma. Data? Non so ancora, è difficile stabilirlo. Spero molto presto”.