Serie A, tegola durissima: si teme sia come l’infortunio di Osimhen

Si teme in Serie A per quanto riguarda sull’infortunio che riguarda uno dei calciatori finito letteralmente KO in allenamento.

Un problema legato ad una situazione simile a quella vissuta da Victor Osimhen che ancora oggi, in Serie A, continua a giocare con una maschera protettiva dopo la delicatissima operazione che ha vissuto nel suo secondo anno in Serie A.

Ai tempi ci fu bisogno di un intervento chirurgico per ricostruire il volto del bomber nigeriano che, nel corso degli anni si è poi ripreso e ha continuato a macinare gol su gol. La speranza è che, anche per il calciatore di Serie A che si è infortunato quest’oggi, la ripresa possa essere simile e ad alti livelli.

Infortunio tremendo, come fu per Osimhen: si teme il peggio, è successo in Serie A

Si è infortunato alla parete orbitale, in uno scontro in allenamento che ricorda per le vicende il recente infortunio che colpì Osimhen, nello scontro con Skriniar nella sfida disputata tra Inter e Napoli nell’ormai lontano 2021.

Un intervento chirurgico quello a cui si sottopose l’attaccante del Napoli e che ancora oggi lo costringe a giocare con la maschera protettiva che ha fatto di lui anche un simbolo per il “brand”, considerando che la maschera nel calcio oggigiorno si associa a lui.

Ad esser stato colpito da un infortunio di questo tipo, è il portiere del Torino, Mihai Popa. L’estremo difensore del club granata, come annunciato dalla squadra attraverso il sito ufficiale, sarà costretto ai box per un lungo periodo.

Torino, infortunio Mihai Popa: le condizioni svelate dai granata

A riportare la notizia è il Torino, attraverso il proprio sito ufficiale. In una nota apparsa sul sito del club, infatti, è stato comunicato l’infortunio alla parete orbitale che si è fratturata, per Mihai Popa. L’estremo difensore granata, in un contrasto di gioco in allenamento, ha subìto tale frattura che preoccupa e non poco la stessa società granata. Il classe 2000, nel corso di questi giorni, sosterrà esami specifici per valutare cosa fare con tale infortunio, andando probabilmente verso quella che sarà un’operazione chirurgica.

Ultime Torino, manca un portiere: che succede con Popa

Quasi sicuramente, se dovessero essere confermati i primi rumors legati ai possibili tempi di recupero sull’infortunio di Popa, il Torino dovrà capire cosa fare con il portiere. Considerando che ha ceduto Berisha, che gioca titolare all’Empoli adesso, i granata potrebbero aver bisogno di una terza scelta per la presenza di Milinkovic-Savic tra i titolari e del solo Gemello come suo vice.