Rivoluzione Juventus, un dirigente lascia: al suo posto Chiellini

La vita da Head of Football Insitutional Relations di Giorgio Chiellini alla Juventus potrebbe presto clamorosamente cambiare.

Stando alle ultime notizie, l’ex capitano bianconero sarebbe stato scelto da John Elkann per sostituire un suo collega dirigente che nelle prossime ore dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni per via di un suo accordo, anche piuttosto oneroso, con un club di Premier League. Un ribaltone che però non ha colto impreparata la Juventus, che per sostituirlo non ha avviato neanche un casting, certo che la figura di Giorgio Chiellini possa essere quella giusta sulla quale andare a puntare una volta e per tutte.

Nuovo ruolo per Chiellini nella Juventus

Sta passando stranamente inosservata la rivoluzione interna che la Juventus starebbe compiendo in vista della prossima stagione. Dopo i deludenti risultati collezionati nel corso di questa la proprietà bianconera ha deciso di mettere lei stessa mano alla situazione per cambiare e migliorare le cose che non andavano.

A piccoli passi ci sta riuscendo, anche se ovviamente gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Uno di questi riguarda le sorprendenti dimissioni (oramai prossime) di uno storico dirigente juventino, attratto da una nuova esperienza lavorativa all’estero, in Premier League. Salvo incredibili colpi di scena nelle prossime ore la Vecchia Signora emanerà un comunicato ufficiale dove confermerà l’estinguersi dei rapporti con la figura in questione, che ovviamente andrà sostituita.

Considerato l’importante lavoro che svolge all’interno dell’organigramma, fare a meno di Francesco Calvo (Chief of Staff) non sarà assolutamente facile, anche perché con il suo addio la Vecchia Signora perderebbe un elemento fondamentale all’interno del consiglio della FIGC, ma stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, al suo posto la Juventus sarebbe pronta a promuovere Giorgio Chiellini, uno che in questi ultimi anni ha fatto la gavetta giusta da dirigente per meritarsi un posto così importanti all’interno della società juventina.

Chiellini pronto al salto di qualità: svelato il suo nuovo ruolo

Giorgio Chiellini diventerà presto il nuovo Chief of Staff della Juventus, anche perché di perdere una figura di spessore all’interno del consiglio della FIGC la Vecchia Signora non ne ha alcuna intenzione. Potrebbe rivelarsi essere una mossa rischiosa, anche perché l’ex difensore non ha tutta questa esperienza a livello dirigenziale, ma a quanto pare dovrebbe essere una scelta di John Elkann questa.

Chiellini sostituirà dunque Francesco Calvo, le cui dimissioni scateneranno una rivoluzione piuttosto pesante dalle parti della Continassa. Ma in tutto questo perché lo storico Chief of Staff della Juventus abdica? Semplice, perché gli si è presentata un’offerta di lavoro impossibile da rifiutare dall’Aston Villa, che difatti permetterà al dirigente bianconero di avere una nuova ed intrigante prospettiva di vita.