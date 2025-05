Mancini torna in Serie A: colpo di scena, obiettivo Scudetto

Roberto Mancini è pronto a sorpresa a far ritorno in Serie A ed in tal senso arriva un importante colpo di scena per il futuro dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. L’obiettivo di questo club è lo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Si tratta di uno degli allenatori in senso assoluto più vincenti della sua generazione, dal momento che ha dimostrato più volte nel suo percorso di avere una straordinaria capacità di incidere da questo punto di vista. In tal senso, da diverso tempo si parla di un suo ritorno in Italia, con qualche rumor anche a proposito di un suo ritorno, che avrebbe avuto del clamoroso, alla Sampdoria. Alla fine le cose non sono andate in questo modo, ma resta la voglia da parte die tifosi di rivederlo in panchina sui campi di Serie A.

In tal senso, adesso nel futuro di Roberto Mancini può arrivare una svolta non di poco conto, dal momento che un club potrebbe seriamente puntare su di lui per lottare per lo Scudetto e costruire, ovviamente, una squadra di alto profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che può arrivare un affare di alto profilo e che può cambiare anche il finale del suo straordinario percorso realizzato fino a questo momento da allenatore. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Mancini nuovo allenatore in Serie A: attenzione al ritorno di fiamma

Pur non avendo quasi mai fatto esprimere alle sue squadre un gioco di altissimo profilo, eccezion fatta per la sua parentesi vittoriosa agli Europei con la Nazionale italiana, Roberto Mancini ha sempre vinto dando alle proprie compagini una forza caratteriale fuori dal comune. Ed in tal senso, attenzione al colpo di scena che arriva su questo fronte. Stando a quanto raccontato dal giornalista Michele De Blasis sul proprio profilo X, il nome di Mancini potrebbe tornare presto di attualità in casa Juventus.

Per i bianconeri sarebbe sicuramente un segnale forte per tornare grande ed il profilo del tecnico in questione potrebbe essere perfetto. Dopo la parentesi alla guida dell’Arabia Saudita, infatti, Mancini è fermo e potrebbe rilanciarsi alla Juventus, che non sembra intenzionata ad andare avanti con Igor Tudor. Proprio per questo motivo, la pista in questione acquisisce ancora più credibilità e peso.

Il progetto della Juve, in maniera del tutto inevitabile, è quello di tornare a vincere lo Scudetto dopo anni difficili e con un profilo del genere il segnale da questo punto di vista sarebbe davvero molto, molto forte.