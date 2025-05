Calciomercato, Vazquez a zero in Serie A: lo manda Ancelotti

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dello spagnolo Lucas Vazquez. Sarà addio con il Real Madrid, è arrivato l’annuncio: la svotla in Serie A

Un momento decisivo per conoscere subito la prossima destinazione di Lucas Vazquez. Il terzino spagnolo del Real Madrid non vede l’ora di iniziare un nuovo percorso per il prosieguo della sua carriera. Occhio alle big della Serie A dopo il suo addio a parametro zero ai blancos: l’annuncio decisivo.

Un nuovo capitolo tutto ancora da scrivere per Lucas Vazquez. Una carriera ricca di trionfi con la maglia del Real Madrid, ma non c’è stato il rinnovo con il club di Florentino Perez. Una voglia immensa di scoprire anche nuove destinazioni per mettere a disposizione la sua esperienza alle big della Serie A. Conosciamo gli ultimi dettagli in vista del prossimo colpo di calciomercato in Italia: ecco la verità.

Calciomercato, svolta in Serie A per Vazquez: la destinazione

Una nuova svolta in vista del futuro per conoscere la prossima meta del terzino spagnolo, che giocherà le ultime sfide con la casacca del top club madrileno. Sarà ufficialmente addio con il Real Madrid per iniziare un nuovo percorso ricco di successi, scopriamo la verità.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, che ha rivelato sul suo profilo X l’addio previsto a fine stagione di Lucas Vazquez. Il terzino spagnolo ha deciso così di volare altrove dopo i lunghi successi collezionati con il Real Madrid. Potrebbe essere protagonista al Mondiale per Club prima di fare le valigie: anche le big della Serie A lo stanno monitorando a lungo.

Inter e Roma stanno pensando a nuovi affari in vista della prossima stagione per rinforzare le rose del futuro. La squadra giallorossa dovrà sperare nella qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ma la sconfitta a Bergamo ha complicato i piani di Claudio Ranieri. Lo stesso allenatore romano si è infuriato con la direzione arbitrale per un calcio di rigore non concesso alla Roma: le ultime due sfide di Serie A saranno decisive.

Una nuova mossa a sorpresa in vista della prossima stagione. Vazquez non rientra più nei piani del club di Florentino Perez: Alexander-Arnold è pronto a sostituirlo alla grande dopo il suo addio al Liverpool. La sua decisione arriverà nelle prossime settimane: ormai ci siamo.