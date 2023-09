Juventus, Elkann stufo: ecco il motivo della cessione del club

Decisione drastica di John Elkann che potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere la Juventus.

Quale sarà il futuro della Juventus? Le voci sulla cessione del club continuano a turbare l’ambiente bianconero, intanto arriva una prima indiscrezione relativa alla decisione di John Elkann che dovrà mettere mano al portafogli per ripianare il bilancio che, anche per questa stagione, si chiuderà in negativo. Ecco le ultimissime in merito alle motivazioni che potrebbero indurre il patron di Exor a cedere la Juventus a nuovi investitori.

Elkann è sempre più stufo della Juventus. I conti del club non sono in ordine e anche quest’anno chiuderà il bilancio con un passino superiore ai 100 milioni di euro. Una situazione insostenibile visto che in questi anni ha già messo all’interno della società tantissimi soldi per fronteggiare alle perdite causa covid. Adesso è necessario un nuovo aumentano di capitale: ecco tutti i dettagli.

Juventus, il piano di Elkann per la società

Nell’ultima sessione di calciomercato sono emerse tutte le difficoltà della Juventus che, rispetto al passato, non ha operato con decisione a causa dei paletti imposti dall’alto. Il solo colpo Weah ha chiuso una campagna trasferimenti senza botto finale.

La dirigenza ha dato priorità alle cessioni piuttosto che ai nuovi acquisti. Inoltre, il lavoro di Giuntoli è stato abbastanza profondo visto che ha portato anche alla modifica del monte stipendi che è diminuito rispetto al passato. Adesso l’obiettivo è alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

Nonostante tutte queste operazioni, il bilancio della Juventus 2023 chiuderà con un nuovo passivo. Il patrimonio netto è diminuito di cinquanta milioni ed è prevista una perdita di almeno centocinquanta milioni di euro.

Aumento di capitale Juventus, la decisione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, valutazioni in corso da parte di Elkann che nei prossimi giorni deciderà se effettuare un nuovo aumento di capitale nella Juventus. L’azionista di maggioranza e capo di Exor dovrà valutare i benefici economici finanziari che potrà portare una nuova ricapitalizzazione che potrà servire per programmare con tranquillità il futuro del club anche in ottica delle prossime sessioni di calciomercato.

Elkann stufo della Juventus? L’ipotesi della cessione

L’indiscrezione sull’aumento di capitale della Juventus arriva dopo che sono emerse indiscrezioni riguardo la cessione del club. Ad oggi il club bianconero è una delle zavorre per Elkann, visto che la società non produce utili. Ecco perché, al di là delle smentite di rito, l’ipotesi di una cessione della Juventus non è da escludere: non sarà facile concludere ciò, anche perché le cifre in ballo superano il miliardo ma l’idea iniziale – riportata nei giorni scorsi anche dal Giornale – di far entrare in società prima un investitore di minoranza non è da scartare. Nei prossimi mesi si saprà di più a partire dalla decisione di Elkann di effettuare un nuovo aumento di capitale.