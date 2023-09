Milan: allarme per il Derby, Pioli spera – GDS

Ultimissime notizie Milan: ecco nuovi aggiornamenti riguardo il derby contro l’Inter. C’è una novità sulla formazione dei rossoneri.

Pioli ha sfruttato questa pausa delle Nazionali per ricaricare le pile in vista del tour de force che vedrà il Milan protagonista sia in campionato che in Champions League. Il tecnico dovrà spingere per ottenere il massimo nelle prossime partite, per questa ragione dovrà utilizzare al meglio le potenzialità della sua rosa: ecco le prime novità che adotterà nel match in programma sabato contro l’Inter.

Nuovi aggiornamenti riguardo la formazione Milan che Stefano Pioli manderà in campo sabato contro l’Inter. Ecco nuove indiscrezioni sull’undici titolare, il tecnico continua ad avere qualche dubbio.

Ultime notizie Milan: cambio di formazione, la scelta di Pioli

Pioli ha sfruttato questa lunga pausa per studiare tutte le possibili soluzioni per contrastare al meglio la squadra di Simone Inzaghi. Inter-Milan non è una partita come le altre, lo sa bene il tecnico dei rossoneri che non vuole fallire questo appuntamento. Purtroppo alcuni uomini migliori sono arrivati a Milanello acciaccati, ecco perché andranno gestiti anche in vista dei prossimi appuntamenti di Champions League.

La Serie A è pronta a tornare: in questo weekend è in programma il big match Inter-Milan. I rossoneri, reduci da tre vittorie di fila, si contenderanno il primato nel match contro i nerazzurri nella stracittadina che metterà già in palio il primato in classifica. Ecco le ultimissime riguardo i cambi di formazione del Milan: svelati tutti i dubbi di Stefano Pioli che per questa partita dovrà valutare le condizioni fisiche di alcuni big.

Il grande impatto di Christian Pulisic ha messo da parte Samuel Chukwueze che fino a questo momento è partito sempre dalla panchina. Il nigeriano da qui alla prossima sosta, prevista ad ottobre, avrà nuove chance per partire titolare. Domani, Pioli dovrebbe confermare l’undici già visto nelle ultime gare. L’unico dubbio riguardava Olivier Giroud, tornato prima dalla Nazionale a causa di una botta alla caviglia. Il 37enne, non più giovanissimo, dovrà essere gestito da Pioli che quest’anno potrà contare su due alternative come Okafor e Jovic. Intanto, per domani l’unico problema riguarda la difesa: ecco chi mancherà contro l’Inter.

Probabile formazione Milan: due assenze in difesa, Giroud ci sarà

Si respira cauto ottimismo riguardo l’impiego dal primo minuto nel Milan di Olivier Giroud: il problema alla caviglia è alle spalle, il francese è pronto a guidare l’attacco dei rossoneri nel derby contro l’Inter. Il problema riguarda la difesa, considerate le assenze dell’infortunato Kalulu e dello squalificato Tomori: come coppia di centrali ci sarà Kjaer e Thiaw.