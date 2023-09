Serie B: cambia la proprietà, in panchina c’è un ex Juve

L’annuncio spiazza i tifosi: una storica piazza ripartirà con una nuova proprietà, a breve la decisione ufficiale. Intanto, come allenatore è già stato scelto un ex Juventus

Nuovi aggiornamenti relativi al club che, la passata stagione, è stato protagonista fino a gennaio in Serie B. Per una serie di concomitanze, la squadra non ha trovato la giusta continuità sprofondando in classifica nella seconda parte della stagione. In estate c’è stato un lungo e travagliato percorso che ha portato la società al fallimento, adesso una nuova proprietà è pronta a subentrare. Ecco tutti i dettagli.

Cambio di proprietà e nuovo allenatore: svelato i piani del club

Quale sarà il futuro della Reggina? Ecco le parole, rilasciate in conferenza stampa, dall’ex direttore sportivo Massimo Taibi.

“Ho letto da più parti che io sponsorizzerei delle cordate. Io faccio il ds, non l’imprenditore. Sono stato contattato da qualcuno che ha interessi al nord. Quest’ultimo mi ha chiesto se fossi intenzionato a dare una mano e non potevo tirarmi indietro. Ho riposto che non faccio distinzione di categoria. Per me la Reggina è una questione di cuore e sarei disponibile a rimanere anche in D. È un gruppo di Milano che ho conosciuto a Reggio. Io metto a disposizione la mia professionalità, mi auguro che ci sia la voglia di investire. Da qualche giorno ho bloccato alcuni calciatori, ma non c’è ancora nulla di certo. Confermo anche l’eventuale presenza di Emanuele Belardi nel caso in cui dovesse esserci la fumata bianca. Se, invece, la Reggina non ripartirà da me, tornerò spesso in città come semplice tifoso a seguire le partite”.

Reggina, Taibi nuovo direttore generale: in panchina c’è Michele Pazienza, Belardi ds

Dopo il verdetto del Consiglio di Stato e l’addio definitivo alla Serie B, la Reggina è destinata a ripartire dai dilettanti. Sono ore frenetiche in riva allo Stretto. Dopo l’interessamento e il dietrofront di una cordata guidata dall’ex bomber amaranto Nicola Amoruso, sembra sempre più vicino l’acquisto da parte di una nuova cordata rappresentata dall’ex portiere Massimo Taibi, direttore sportivo dei calabresi nell’ultima stagione. L’ex numero uno assumerebbe il ruolo di Dg mentre ad operare sul mercato sarebbe un altro simbolo della recente storia amaranto, l’ex portiere Emanuele Belardi. Al duo dal cuore reggino, i tifosi affidano la speranza di ripartire e in fretta con l’obiettivo concreto di tornare nel calcio che conta.