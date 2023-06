Juventus, saltano tutti gli accordi: ha deciso la FIGC

La Juventus sta vivendo un periodo molto delicato sin dall’inizio della passata stagione: i bianconeri ora affrontano un altro problema.

In casa Juve c’è da fare i conti con la stagione più complessa degli ultimi anni. Dopo le vicende con la giustizia sportiva, che hanno portato all’esclusione dalla prossima edizione della Champions League, per la prima volta la squadra di Allegri giocherà la Conference League.

Per Massimiliano Allegri sta iniziando una nuova stagione già ricca di problemi. Dal campo alla dirigenza ci sono stati e ci saranno ancora dei cambiamenti radicali che possono cambiare il volto al club bianconero. Si è deciso per la rivoluzione totale ma non sempre quello che viene pianificato, poi, trova gli accordi giusti.

Juventus, problema in dirigenza: ultimatum definitivo

La Juventus ha deciso di iniziare il 2023-24 con un obiettivo nuovo: evitare gli stessi problemi dello scorso anno. La stangata della giustizia sportiva, che ha sottratto punti in classifica, ha fatto molto male ai bianconeri che non vogliono più ricadere negli stessi errori.

La società, dunque, ha deciso per un restyling totale, sia in campo che in dirigenza. I primi movimenti si sono verificati l’anno scorso con l’addio dell’intero CdA, sostituito con nomi nuovi e precedentemente lontani dal calcio. E ora si vuole continuare con questo modus operandi per cambiare completamente volto alla società.

Il primo nome sulla lista della Juventus è quello di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è un pallino della dirigenza bianconera che ora ha stabilito un ultimatum per l’accordo.

Giuntoli direttore sportivo della Juventus: oggi o mai più

La scelta della Juventus come nuovo direttore sportivo è ricaduta su Cristiano Giuntoli. Il dirigente è stato uno degli artefici principali della vittoria storica dello Scudetto del Napoli ed è considerato anche uno dei migliori italiani nel ruolo. Ha saputo giocare spesso e volentieri con nomi sconosciuti poi rivelatisi grandi investimenti che hanno anche portato plusvalenze di grande spessore.

E la sua figura sarebbe perfetta per il ruolo in dirigenza della Juventus. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, però, oggi è il giorno del dentro o fuori per Giuntoli alla Juventus. Se non riuscirà a liberarsi da De Laurentiis nelle prossime ore salterà l’accordo con i bianconeri.

Il presidente del Napoli avrebbe voluto che la Juve pagasse una penale per “acquistare” Giuntoli ma per il club bianconero è un discorso fuori da ogni logica. Il ds ha il contratto in scadenza nel 2024 e dovrà trovare un accordo per la risoluzione consensuale entro questa sera.

Giuntoli vuole la Juve: deroga alla FIGC?

La volontà di Giuntoli è quella di firmare con la Juventus e lasciare Napoli. Se non sarà liberato entro oggi, però, sarà impossibile tesserarlo in bianconero nei termini previsti dal regolamento e aggiungerlo alla dirigenza a campionato già iniziato.

La Juventus dovrebbe chiedere una deroga alla FIGC per attuare questo piano ma questa possibilità non è nelle idee del club bianconero che si affiderà a Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Con Giuntoli ci sarà tempo di parlare e ragionare anche nel 2024, quando sarà libero da ogni vincolo contrattuale con il Napoli.