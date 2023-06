Lo ha chiesto Garcia: il Napoli affonda con il Sassuolo

Un’altra situazione che può infuocarsi nelle prossime settimane è sicuramente quella del bomber nigeriano Victor Osimhen, ricercato dai più grandi top club europei. La società più avanti al momento è il Paris Saint Germain che, oltre al campione del Mondo Leo Messi, potrebbe salutare anche Mbappé, deciso a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Nonostante queste delicate situazioni, la dirigenza lavora per cercare di regalare rinforzi importanti al tecnico francese, soprattutto a centrocampo. A tal proposito, l’obiettivo pare essere già stato individuato.

Rudi Garcia ha scelto il centrocampista, Napoli al lavoro: si tratta con il Sassuolo

Oltre alla permanenza di diversi top player, il Napoli ha tutta l’intenzione di regalare rinforzi importanti a Rudi Garcia, per affrontare al meglio le tre competizioni.

Uno dei grandi obiettivi per la zona centrale del campo, è il francese classe 1997 del Sassuolo Maxime Lopez. Il Napoli segue da tempo il calciatore, con il tecnico che ha ovviamente avallato un eventuale acquisto. Visto anche l’addio praticamente certo di Frattesi, diretto verso Milano sponda nerazzurra, trattare con il club neroverde non è però facile.

Per cercare di ottenere il sì definitivo da Carnevali, il Napoli è pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro. A favorire il buon esito dell’operazione è la volontà del calciatore, desideroso di compiere il grande salto che gli consentirebbe di disputare la prossima Champions League.

La trattativa con la dirigenza neroverde è imbastita da tempo, e questo mette il club partenopeo decisamente più avanti rispetto alle altre società interessate. Il calciomercato è pronto a entrare nel vivo, con De Laurentiis pronto a regalare il primo colpo al nuovo allenatore. Maxime Lopez viaggia sempre più spedito verso Napoli, con Rudi Garcia pronto ad accoglierlo a braccia aperte.