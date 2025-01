Dall’estero: Rashford ha deciso, c’è l’annuncio sul colpo

La decisione di Marcus Rashford è arrivata, con annuncio dall’estero sulla destinazione, dopo le parole di Ibrahimovic.

Seguito da mezza Serie A, per la sua situazione allo United dove a Manchester pare sia pronto alla separazione, ecco che alla fine il fuoriclasse inglese avrebbe deciso il suo futuro.

Sotto consiglio probabilmente del connazionale e amico Jude Bellingham, per ritrovare la Nazionale inglese dopo le continue esclusioni a causa proprio del suo scarso rendimento con il Manchester United.

La decisione di Rashford: l’annuncio di calciomercato dall’estero

L’ipotesi in Serie A per Marcus Rashford è il tema principale per quanto riguarda le voci di calciomercato sul talento britannico.

In Serie A c’è stato lo scossone sull’addio di Kvaratskhelia dal Napoli e l’addio del georgiano dalla Serie A potrebbe vedere l’inserimento nel nostro campionato di un altro fuoriclasse, dal Manchester United, ma non nel nome di Marcus Rashford. Perché per quanto riguarda il sostituto di Kvara, le idee del Napoli sono su un altro calciatore dallo United, che è Garnacho, così come il Milan che rischia la beffa da un club estero.

Si tratta infatti del Borussia Dortmund che, secondo quanto svelano i media esteri, sarebbe il club scelto da Marcus Rashford. Così come accadde a Bellingham da giovanissimo, così come successo già a Sancho e come sta vivendo adesso pure un altro dei talenti inglesi, al BVB, nel nome di Jamie Bynoe-Gittens.

Scelta fatta, la destinazione di Rashford: niente Milan

Il futuro di Rashford sarà al Borussia Dortmund. A riportarlo, i media esteri di Fichajes.net che hanno spiegato cosa succederà con il talento inglese che, tra le altre, piace anche al Barcellona. Non solo il Milan era sulle tracce del talento inglese che, salvo clamorosi colpi di scena, saluterà definitivamente la Premier League già in questa sessione di calciomercato a gennaio.

Ultime su Rashford: le cifre del colpo

Secondo quanto informano, alla fine sono le cifre a far la differenza sul colpo Rashford. Va ricordato che al club dei Red Devils percepisce un ingaggio di ben 14 milioni di euro, che sono stati dimezzati quasi del tutto dal Borussia Dortmund, per trovare il colpo dopo la cessione Malen all’Aston Villa. Liberato il posto dell’olandese, il talento inglese finisce dunque in Bundesliga e con un ingaggio da 10 milioni di euro quasi a stagione. Cifre sulle quali non poteva competere il Milan che, con Morata ed Abraham in rosa, deve sostenere altre spese.