Napoli, terremoto Conte: ha già avvisato De Laurentiis che andrà via

Terremoto in casa Napoli: è già finito l’idillio tra il club azzurro e Antonio Conte! Il tecnico salentino ha avvisato Aurelio De Laurentiis che andrà via, le ultime

L’inizio di stagione del Napoli di Antonio Conte è stato sicuramente promettente e per certi versi inaspettato. Gli azzurri, al di là delle difficoltà iniziali e il KO di Verona con una squadra ancora incompleta, hanno iniziato a macinare gioco e vittorie, issandosi al primo posto contro ogni pronostico. La vetta della classifica è un sogno ritrovato per l’ambiente che rivive quanto successo due anni fa con Spalletti.

La sconfitta contro l’Atalanta di domenica scorsa è stato un brusco risveglio per l’intera Napoli, costretta a tornare con i piedi sulla terra. Sia Antonio Conte che Aurelio De Laurentiis nel corso della settimana hanno continuato a fare da pompieri, affermando come il vero obiettivo degli azzurri è quello di tornare in Europa e non potrebbe essere diversamente dopo il decimo posto della scorsa stagione. I tifosi potranno pure sognare, ma società e allenatore sono alquanto prudenti.

Clamoroso Conte, andrà via a fine stagione! De Laurentiis è stato già avvisato, i dettagli

Loro si dicono realisti, ma ad ogni modo sembra esserci unità d’intenti sull’obiettivo tra proprietà e tecnico, con buona pace dei tifosi che continuano a sognare un traguardo più grande del ritorno nell’Europa che conta. Nonostante queste dichiarazioni di facciata, però, ci sarebbero già una serie di screzi interni tra Conte e ADL.

Come riportato dagli insider Salt and Pepper sul proprio account Twitter, è bastato perdere una partita per far saltare il banco. Domenica scorsa, dopo il tonfo per 0-3 al “Maradona” contro l’Atalanta, infatti, il tecnico salentino avrebbe comunicato al patron la sua volontà di voler lasciare a fine stagione. Il presidente ha provato a fargli cambiare idea, cercandolo di convincere, lasciandogli tutto il tempo che vuole e promettendo un acquisto a gennaio.

Al momento però Conte sembra irremovibile. Per lui si tratterebbe di una scelta di vita. Ad ogni modo ha promesso al patron partenopeo il massimo impegno come sempre e di provare a portare più in alto possibile il Napoli in questa stagione. Sarà davvero addio dopo una sola annata nel capoluogo campano per l’ex Inter e Juve? I prossimi mesi ci diranno la verità. Di sicuro con lui la città è tornata ad entusiasmarsi e a sognare.