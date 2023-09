Zaira Nara, instagram si fa bollente: gli scatti senza veli

La 35enne argentina è letteralmente scatenata sui social: finiti gli scatti estivi, si è passati agli shooting dalla ‘sua’ Buenos Aires

E chi lo avrebbe mai detto. Dopo un’intera esistenza – per lo meno relativamente all’iscrizione ai social media, o da quando le due sono entrate a far parte dello ‘star system’- passata all’ombra dell’ingombrante sorella Wanda, Zaira Nara si sta prendendo le sue piccole grandi rivincite.

Non verso l’amata consanguinea, che tra l’altro sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita, quanto nei confronti di chi ha sempre sostenuto che lei fosse una sorta di ‘Nara di serie B’.

Basterebbe infatti dare un’occhiata al profilo Instagram della 35enne presentatrice argentina per rendersi conto di quanto si sia lontani dalla realtà. Dopo un’estate trascorsa in alcuni dei luoghi più belli del mondo (da Ibiza a Formentera passando per la Thailandia), e da cui ha puntualmente mandato cartoline una più piccante dell’altra, la popolarità di Zaira ha avuto una clamorosa impennata.

All’alba della stagione più calda infatti, all’inizio di giugno, la più piccola delle sorelle Nara poteva contare su poco più di 5 milioni di followers. Ora sono ben 6,3 milioni. E il tassametro sembra non volersi arrestare. Merito del grande fascino della bella sudamericana, che ha nettamente alzato il livello della sensualità negli utlimi mesi.

Zaira Nara passa al nudo. O quasi. Scatto da urlo

Tornando ai luoghi mete delle sue peregrinazioni estive, Zaira ha messo in atto un’escalation senza precedenti fatta di scatti piccanti, maliziosi, ma soprattutto esaltanti il suo corpo da urlo.

Alternativamente, ma talvolta contemporaneamente, la bella argentina ha mostrato la perfezione del suo lato B, o del suo addome frutto di tanto lavoro in palestra. O semplicemente concentrandosi sul look: che sfoggiasse un outfit da sera o da mare, il risultato è sempre stato eccellente.

Nelle ultime istantanee – per inciso scatti pubblicitari, in cui è impegnatissima dal suo ritorno a Buenos Aires – la sorella di Wanda è apparsa con la schiena totalmente nuda, di profilo, con la mano sinistra a coprire il seno, altrimenti visibile a tutti. Un’immagine celestiale per gli amanti della materia.

Nemmeno a dirlo, la foto ha fatto il pieno di like e di commenti entusiasti. Zaira Nara forse non raggiungerà mai i livelli di popolarità della famosissima sorella – anche perché in questa particolare categoria Wanda è ‘aiutata’ dalle infinite chiacchiere sulla sua vita privata – ma viene data in grande rimonta…