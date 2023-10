Il padre del giocatore critica Allegri sui social: poi le scuse

Il padre del giocatore della Juventus, parla di quella che è la situazione vissuta all’interno dei bianconeri, con le critiche ad Allegri.

Critiche dirette al tecnico livornese che sarebbe colpevole, secondo lo stesso genitore del calciatore della Juventus, di aver fatto delle scelte sbagliate ai danni appunto della Juve, che non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro un’Atalanta che è andata più volte anche vicino alla rete del vantaggio.

Un pareggio che non sarebbe piaciuto allo stesso uomo che, sui social, avrebbe manifestato tutto il suo disappunto, criticando aspramente Allegri per il gioco espresso e per le scelte tattiche ai danni del figlio.

Critiche ad Allegri, è il padre di uno dei suoi giocatori

Risponderà quasi sicuramente ad alcune domande dei colleghi, in conferenza stampa e quando gli verranno poste le domande, Massimiliano Allegri.

Il tecnico, criticato duramente dal padre di uno dei suoi giocatori, sarebbe “colpevole” di aver fatto alcune scelte che vedono contrariata l’opinione del papà del calciatore in questione.

Lui che conosce entrambi, statunitensi, li vede in posizioni diverse da quelle che Allegri gli affida in campo. Il padre di McKennie ha infatti criticato Massimiliano Allegri per le scelte di formazione su suo figlio e sul connazionale Weah.

McKennie, il padre critica Allegri: ecco cos’ha detto

Quelle che seguono, sono le parole del padre di Weston McKennie dopo la sfida di ieri tra Atalanta e Juventus, dove critica Massimiliano Allegri per le scelte di formazione: “Un allenatore che mette McKennie in un ruolo non suo, mettilo a centrocampo e Weah spostalo sulla fascia! Hanno dimostrato di poter giocare insieme, non solo alternandosi, mettile nelle loro posizioni che sono quelle giuste!”

Il padre di McKennie si scusa: l’aggiornamento dopo le critiche

Ritira quanto detto, specificando che non è lui l’allenatore. Un modo per scusarsi dopo l’uscita a caldo del post-partita di Atalanta-Juventus, parlandone così il padre di McKennie, dopo le critiche ad Allegri: “Io ho delle opinioni, ma non voglio assolutamente che venga licenziato! – Molti tifosi della Juventus hanno scritto “Allegri out” sotto al suo post, ndr – Non muovete Allegri da dov’è, ogni allenatore ha un piano e deve seguire quello proprio, a me questo non piace e l’ho detto in tutta onestà. Prima ancora di essere il padre di Weston, son un tifoso, ma lui è l’allenatore! Non voglio che le mie parole vengano prese fuori contesto”.