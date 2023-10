Esonero Sarri, c’è un nome che stuzzica Lotito: la notizia

C’è un nome che stuzzica Claudio Lotito per il futuro alla Lazio e, se dovesse arrivare l’esonero per Sarri, verrebbe fuori.

Si starebbe già muovendo Claudio Lotito, in questo momento dove la Lazio vive una vera e propria baraonda per i soli 7 punti ottenuti in classifica, troppo pochi, che stanno condannando la Lazio alle lontane posizioni tra i primi posti.

C’è la Champions League adesso, contro il Celtic, per dare a Maurizio Sarri la possibilità di dare un calcio forte ai malumori, allontanandoli per un po’ in attesa di quello che sarà il prossimo week-end che rischia ora di essere da dentro o fuori per quella che è la sua difficile e complessa situazione in panchina.

Lazio, esonero Sarri: Lotito ha in mente un’idea

Claudio Lotito sta lavorando “dietro le quinte” per una Lazio che fino a questo momento si trova coinvolta nelle posizioni di classifica praticamente sulla destra della graduatoria. Troppo lontani Inter, Milan, Napoli e Juventus, le prime quattro posizioni – la Lazio è partita con l’obiettivo di confermarsi in Europa – si trovano ad una distanza importante e, senza un filotto di vittorie, la situazione rischia di precipitare.

E prima che accada questo, Lotito vorrebbe sistemare le cose, anche al costo di procedere verso l’esonero del tecnico di Figline.

Maurizio Sarri è infatti a rischio esonero e molto, o forse tutto, passerà dai prossimi due impegni che la Lazio vivrà prima in Champions League e precisamente a Glasgow contro il club scozzese del Celtic, e poi in casa in campionato contro la temibile Atalanta, club che compete per obiettivi con il piazzamento proprio in Europa. Lotito, qualora la situazione non dovesse andare per il verso giusto, avrebbe già in mente un nome per sostituire Maurizio Sarri alla Lazio.

Sarri rischia l’esonero: Lotito ha già un nome per sostituirlo

Secondo quanto riportano i colleghi di Tuttomercatoweb, ad oggi non ci sarebbe l’esonero di Maurizio Sarri tra le opzioni di Lotito, ma non è da sottovalutare la situazione. Tant’è che, la stessa fonte, riporta il nome di Igor Tudor come ipotetico sostituto in caso di esonero di Sarri, tecnico che comunque non ha ottenuto fino ad oggi i risultati sperati dalla presidenza laziale, tanto da rischiare il posto ora che si arriva alla sosta per le Nazionali.

Ultime Lazio, la situazione Sarri: è tra i più pagati

Maurizio Sarri è tra gli allenatori più pagati in Serie A, con i suoi quattro milioni di euro a stagione che non stanno facendo da garanzia sui risultati. Lotito sta valutando la situazione è sulla Lazio ci sarebbe l’ombra di Igor Tudor.