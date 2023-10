Milan: l’esito degli esami, ecco quante gare salterà Loftus-Cheek

C’è l’annuncio ufficiale da parte del Milan riguardo l’infortunio di Loftus Cheek, ecco quante gare dovrà saltare.

Il centrocampista inglese, uscito anzitempo nel corso della partita di campionato vinta dai rossoneri contro la Lazio, questa mattina ha effettuato nuovi accertamenti che hanno chiarito l’entità del problema fisico. Ecco l’annuncio ufficiale riguardo i tempi di recupero di Loftus Cheek.

Dopo la netta vittoria contro la Lazio, il Milan e Stefano Pioli sono proiettati alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Una gara difficile che la squadra rossonera dovrà affrontare senza uno dei suoi migliori centrocampisti, ovvero Loftus-Cheek che si è fatto male nel corso dell’ultimo turno di campionato. Ecco l’annuncio da parte del Milan che, attraverso un comunicato, ha reso noto i dettagli riguardo l’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista inglese, arrivato dal Chelsea nel corso della scorsa sessione di calciomercato.

Milan, svelate le condizioni di Loftus-Cheek: c’è il comunicato ufficiale del club

Il Milan ha annunciato lo stato di salute di Loftus Cheek che si è infortunato contro la Lazio. Assenza pesante per i rossoneri, visto che il centrocampista in quest’avvio di stagione aveva dato fisicità e qualità alla mediana del Milan. Adesso Pioli dovrà fare a meno di lui per le prossime partite, concedendo più spazio all’altro acquisto estivo Musah.

Ecco il comunicato del Milan sulle condizioni di Loftus Cheek.

“Questa mattina il centrocampista Loftus Cheek si è sottoposto ad una risonanza la quale ha mostrato un lieve evento distrattivo al pubo aduttoria. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno, non sono in programma nuovi esami”.

Milan, quando torna Loftus-Cheek?

Un grosso problema per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di Loftus Cheek per le prossime gare di Champions League e campionato. Secondo le prime ricostruzioni, il giocatore tornerà a disposizione del Milan solo dopo la pausa delle Nazionali: Loftus Cheek sarà pronto per il big match di campionato, del prossimo 22 ottobre, Milan Juventus. La situazione sarà monitorata costantemente da parte dello staff medico dei rossoneri che continueranno a tenere sotto controllo il centrocampista

Infortunio Loftus Cheek, chi giocherà al suo posto

E’ scontata l’assenza di Loftus-Cheek per le prossime gare del Milan contro Borussia Dortmund e Genoa, ecco perché il rientro in campo del centrocampista inglese è previsto dopo la pausa per le Nazionali. Sono queste, infatti, le indicazioni che arrivano da Milanello e che mandano un chiaro segnale a Stefano Pioli che dovrà sostituire Loftus Cheek con Musah.