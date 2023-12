Juventus, ritorno di fiamma per Hojbjerg: la situazione

Prosegue la caccia della Juventus ad un centrocampista. Giuntoli è tornato a battere la pista relativa ad Hojbjerg: gli ultimi sviluppi

Continua a sfogliare la margherita la Juventus, in vista della sessione invernale del mercato. Il club, alla luce degli ottimi risultati conseguiti in campionato e la ridotta distanza dalla vetta occupata dall’Inter (2 punti), a gennaio interverrà al fine di potenziare la rosa e rimpolpare il reparto di centrocampo. Tanti i profili vagliati dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli che di recente, su input di Massimiliano Allegri, è tornato a battere la pista riguardante Pierre-Emile Hojbjerg.

Il tecnico, infatti, lo ritiene l’elemento ideale per rafforzare la linea mediana bianconera ed ha chiesto al manager ex Napoli di fare tutto il possibile per portarlo a Torino, facendo leva sulla volontà del 28enne di cambiare aria e di tornare a ricoprire un ruolo di primo piano dopo una prima parte di stagione vissuta da comprimario. Il danese, in seguito allo sbarco in panchina di Ange Postecoglou, è scivolato alle spalle di Pape Sarr e Ives Bissouma totalizzando appena 3 presenza da titolare in Premier League.

Un bilancio negativo, che ha spinto l’ex Southampton a prendere in seria considerazione la possibilità di lasciare gli Spurs ad inizio anno così da non mettere a rischio la convocazione ai prossimi europei. La Vecchia Signora, in tal senso, rappresenta una meta gradita. Concretizzare l’affare, per Giuntoli, si preannuncia però piuttosto complicato. Il dirigente, in occasione dell’ultimo meeting, ha chiesto di poterlo avere in prestito fino al termine del campionato con diritto di riscatto. Negativa la risposta degli Spurs, disposti a farlo partire soltanto a titolo definitivo.

Juventus, nuovi contatti con il Tottenham per Hojbjerg: gli ultimi sviluppi

Il prezzo del cartellino, al momento, si aggira sui 30 milioni. Una cifra, questa, al momento non alla portata delle casse societarie bianconere. Giuntoli, a stretto giro di posta, proverà ad effettuare un ultimo tentativo. Nel frattempo, però, intensificherà la caccia riguardante gli altri giocatori messi nel mirino. E’ il caso, ad esempio, di Kalvin Phillips pronto a dire addio al Manchester City a causa del poco spazio ricevuto finora. Il mirino, poi, risulta puntato su Kouadio Koné di proprietà del Borussia Monchengladbach, che lo valuta intorno ai 25 milioni.

Sempre vivo, infine, l’interesse nei confronti di Georgyi Sudakov ritenuto non incedibile dallo Shakhtar Donetsk. Un colpo, come detto, è da considerare certo e pur di concretizzarlo Giuntoli non ha escluso l’idea di sacrificare un giovane talento: l’indiziato a partire è Samuel Iling-Junior, che ha da tempo perso lo status di intoccabile dopo l’exploit di Andrea Cambiaso ed il ritorno ai consueti livelli qualitativi di Filip Kostic.