Infermeria piena, il mister è rassegnato: “Non ho altre soluzioni”

Nel week-end andrà in scena una delle partite più sentite ed importanti dell’anno, il derby della Mole fra Juventus e Torino. La partita di sabato pomeriggio ha però perso alcuni dei suoi principali protagonisti nel corso di questi giorni, come confermato anche oggi dall’allenatore stesso nel corso della rassegna stampa alla vigilia del match.

Quasi rassegnato, il tecnico ha infatti dichiarato di non avere chissà quante valide soluzioni in vista della partita di domani, situazione scomoda ma che potrebbe alla fine inorgoglire la squadra e cacciare da questa il meglio di sé.

Infermeria piena, è emergenza totale: l’annuncio

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista del derby della Mole di domani pomeriggio. L’allenatore, desideroso di vincere una sfida così importante come la stracittadina, ha dunque da che fare i conti con un paio di infortuni importanti che lo costringono a fare delle scelte di formazione praticamente obbligate ma soprattutto inedite.

Tanti sono stati i temi trattati oggi durante la conferenza stampa di Ivan Juric, ma uno in particolare è quello che ha tenuto più tempo l’allenatore del Torino attaccato al microfono, ovvero quello relativo agli infortuni in casa granata. Il croato ha infatti provato a fare il punto sui giocatori fermi in infermeria, annunciando, fra le altre cose, anche un semi recupero importante per il derby come quello di Zima in difesa, reparto fra i più colpiti da questi problemi fisici.

Tante le indisponibilità in quel reparto che Ivan Juric sarà addirittura costretto ad adattare Tameze come braccetto di destra nella sua difesa a tre. Fino a pochi giorni fa questa soluzione per il Torino era mera ipotesi, ma ora è addirittura diventata l’unica soluzione plausibile per arrivare a completare l’undici titolare. Stremato, quasi affranto, Juric ha infatti giustificato quesa possibilità dicendo: “Non posso fare altro“.

Torino: Zima recupera, ma la difesa è a pezzi

David Zima tornerà finalmente a disposizione di Ivan Juric domani. L’allenatore del Torino, però, ha voluto in qualche modo frenare l’entusiasmo dei tifosi dicendo sul ceco: “David è tornato ad allenarsi con noi, ma non è pronto dall’inizio. Al massimo può fare uno spezzone a partita in corso, ma vedremo stesso domani come vanno le cose“.

Nel frattempo, Ivan Juric ha anche affermato che gli altri infortunati non riescono a recuperare per il derby. Fra i convocati del Torino per il derby di domani mancheranno dunque i nomi di Soppy, Buongiorno, Sazonov e Djidjii.

Torino: Juric sulle assenze della Juventus

Ci saranno assenze da una parte e dall’altra, visto che anche la Juventus il derby di domani lo giocherà senza Vlahovic e Chiesa, molto probabilmente. In merito a questo Ivan Juric ha così parlato oggi in conferenza stampa: “Nel derby contano tante cose. Nonostante le assenze hanno comunque Milik e Kean, quindi vediamo“.