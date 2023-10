Juventus ricoperta di soldi: arrivano subito 200 milioni

La Juventus sta uscendo un periodo molto complesso dal punto di vista sportivo ed economico: ora arrivano subito 200 milioni.

I bianconeri sono stati fortemente penalizzati nell’ultima stagione a casua degli errori commessi nelle scorse annate e ci sono state ammende pesanti. L’esclusione dalle coppe europee è stata gravissima anche in termini economici visto che il club non ha potuto percepire i nuovi ricavi che sarebbero arrivati dalla UEFA.

La dirigenza della Juventus ha iniziato a lavorare pesantemente sul bilancio per ridurre il debito e per creare una squadra più sostenibile. Ora ci sono novità molto importanti per quanto riguarda la questione economica.

Juventus ricoperta d’oro: arrivano nuovi fondi

La situazione in casa Juventus sta portando miglioramenti importanti sottotutti i punti di vista. Se da quello sportivo Allegri ha iniziato a cambiare il volto della Juventus e anche la sua filosofia di gioco, dal punto di vista dirigenziale ci sono giorno dopo giorno novità sempre molto importanti.

Ci sono stati problemi molto importanti che hanno causato un ridimensionamento delle spese nella scorsa estate. Gli effetti si sono visti sul calciomercato, in cui la Juventus ha operato poco e in maniera molto oculata.

Il futuro della Juventus passa dalla situazione economica in cui è coinvolto il club. Arrivano nuovi fondi che possono essere molto importanti.

Ricapitalizzazione Juventus: la nuova mossa della dirigenza

L’ultimo anno solare è stato molto pesante per le casse della Juventus. La società è quotata in Borsa e tutti i problemi che ci sono stati con la giustizia sportiva hanno portato a un ridimensionamento economico importante con perdite molto gravi.

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato un nuovo aumento di capitale da 200 milioni per il club bianconero. Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito è proprio la Juve ad annunciare questa importantissima novità che permetterà ai bianconeri di vivere più serenamente il cambio generzionale che si è deciso di attuare.

L’aumento di capitale di 200 milioni è il terzo negli ultimi quattro anni, dopo quello da 300 milioni nel 2019 e quello da 400 milioni nel 2021.

Nuovo capitale alla Juventus, Scanavino ringrazia Agnelli

L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato a Sky Sport della ricapitalizzazione decisa dal CdA per la Juventus, ringraziando la famiglia Agnelli.

“L’aumento di capitale è la conferma dell’impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus, legame che quest’anno peraltro raggiunge i 100 anni”.

“Così possiamo progettare con serenità il futuro prossimo della Juventus”, ribadisce l’ad della Juventus.

Per la Juventus, inoltre, la ricapitalizzazione “arriva in un momento molto importante. La mancata partecipazione alle Coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società, non avere adeguate risorse per il futuro”.