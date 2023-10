Ultima chance prima dell’esonero: contatti con il nuovo allentore

La Serie A è già molto viva e attiva anche dal punto di vista dei cambiamenti che possono arrivare in panchina: pronto il nuovo esonero.

Le società a inizio stagione hanno stilato la lista degli obiettivi possibili da raggiungere a fine anno ma non tutte le squadre stanno rispettando le aspettative. I colpevoli principali, ovviamente, sono sempre gli allenatori, tenuti nel mirino perché solo cambiando la guida tecnica si può arrivare, poi, a cambiare anche i risultati e le prestazioni in campo.

Il futuro di molti club di Serie A è tutto ancora da decifrare, visto che sono in discussione alcuni esoneri che possono cambiare la situazione della squadra.

Esonero in Serie A: ultimatum all’allenatore

La Serie A è entrata nel vivo e dopo 8 partite si può già stilare il primo bilancio della situazione. Non tutti gli allenatori se la stanno cavando bene in questo inizio di campionato e ci sono dei rischi che presto possono portare all’addio dell’allenatore.

I risultati sono l’aut aut per gli allenatori di Serie A. Tutte le società stanno iniziando a studiare i numeri collezionati in questo inizio di stagione e non sono da escludere importanti ribaltoni.

L’esonero in Serie A sembra sempre più probabile. La società ha dato un ultimatum all’allenatore e intende vedere risultati immediati prima di prendere decisioni drastiche.

Sottil verso l’esonero? L’ultima idea è Giampaolo

L’Udinese non riesce a vincere e la classifica non si smuove. Sono solo 5 i punti in classifica dopo 8 partite in Serie A e l’allenatore Andrea Sottil è a rischio esonero. I bianconeri erano partiti per fare un ottimo campionato, con l’obiettivo di una salvezza tranquilla e poi cercare di arrivare quanto più in alto possibile.

Non ci sono ancora vittorie, invece, e le problematiche sono molto gravi e vanno risolte velocemente.

In caso di esonero di Sottil l’Udinse pensa a Giampaolo. L’ex allenatore della Sampdoria, tra le altre, è senza contratto e potrebbe essere un’idea della famiglia Pozzo e del ds Federico Balzaretti per riprendere le sorti della squadra friulana.

Udinese, Sottil a rischio esonero: la sua risposta in diretta

L’esonero di Sottil potrebbe arrivare anche durante la sosta per le Nazionali. La dirigenza è in apprensione per quello che può succedere ma sta pensando se dare un’ultima chanche lunedì 23 ottobre contro il Lecce. A DAZN è proprio Sottil a parlare del suo possibile esonero e del futuro.

Esonero? “Non penso proprio a queste cose. Mi confronto quotidianamente con la società e sono tranquillo, anche se ci sono delle cose da mettere a posto“.

“Dobbiamo superare il momento restando uniti e compatti – conclude Sottil – perché giocheremo lunedì e avremo tempo per prepararci alla prossima partita, anche se ci sarà la sosta per le nazionali”.