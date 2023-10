Rabiot via a zero, Giuntoli ha pronto il sostituto

La Juve vuole rinnovare il contratto di Rabiot ma è tutto ancora molto incerto: in caso di addio del francese è già pronto il sostituto.

Adrien Rabiot è senza dubbio uno dei titolarissimi di questa Juventus e uno degli uomini su cui punta maggiormente Massimiliano Allegri. Non è certo un caso se proprio l’allenatore toscano ha spinto per far rinnovare il contratto del centrocampista francese, anche se solo di un anno. Rabiot era infatti in scadenza la scorsa estate ma ha deciso di prolungare la sua intesa con i bianconeri fino al 2024.

Proprio in questi ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra Cristiano Giuntoli e la madre-agente Veronique per provare ad arrivare a un nuovo prolungamento del contratto. L’idea di Giuntoli è un’ulteriore estensione fino al 2026 o addirittura fino al 2027, così da blindare il Nazionale transalpino e renderlo un punto fermo anche della Juve del futuro.

Tuttavia si tratta di un’impresa non semplice, dato che Rabiot ha molte richieste dall’estero e in particolare dalla Premier League. Già in passato si era fatto avanti il Manchester United, che aveva trovato l’intesa con la Juventus per la cessione del giocatore: l’affare poi saltò a causa delle richieste esagerate di mamma Veronique. Proprio perché la scadenza del contratto del giocatore con la Signora è fissata al prossimo anno è facile immaginare che ci siano molte squadre pronte a portarlo via da Torino.

Se va via Rabiot c’è già il sostituto: pronta l’offerta

In caso la strada che porta al rinnovo dovesse rivelarsi troppo accidentata la Juve lascerebbe andare via Rabiot e si concentrerebbe su altri profili. Cristiano Giuntoli ha diversi nomi sul taccuino ed è pronto a dare l’assalto a uno di questi profili se Rabiot dovesse davvero decidere di lasciare la Continassa. Tra i giocatori più seguiti dal direttore sportivo bianconero c’è sicuramente Lewis Ferguson, 24 anni, scozzese, che sta regalando prestazioni sempre più convincenti con la maglia del Bologna.

Arrivato in Emilia nell’estate 2022, Ferguson ha disputato un’eccellente stagione con i felsinei totalizzando 32 presenze e 7 reti nel suo primo anno di Serie A. Anche quest’anno Ferguson è uno degli imprescindibili di Thiago Motta: non a caso lo scorso luglio ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2027.

Il 24enne scozzese garantirebbe quel giusto mix di tecnica e fisicità di cui avrebbe bisogno il centrocampo della Juventus, specialmente in caso di addio di Rabiot. Il Bologna, per lasciar partire il suo talento, chiede una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. I rapporti tra le due società sono molto buoni ed è un altro aspetto che può far decollare la trattativa.