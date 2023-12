Juventus, un ex Roma per Allegri: colpo in Serie A!

Juventus, un ex Roma per Allegri. Nella Juventus che ha in mente Cristiano Giuntoli i volti nuovi, giovani, saranno diversi. Si parte da lui

Massimiliano Allegri prosegue il lavoro sul campo, con il sogno di riportare lo Scudetto alla Juve. Nel frattempo, però, si avvicina anche il calciomercato invernale.

Cristiano Giuntoli, alla Continassa, vara il piano della Juventus in vista della sessione invernale di gennaio. Il rinnovamento dell’organico bianconero può già avviarsi in questa sessione per venir poi ultimato, almeno a grandi linee, durante l’estate.

In una Juventus che comunque avrà diverse novità al suo interno, il direttore dell’Area tecnica bianconera, sta già valutando delle opzioni giovani che potrebbero essere assai gradite ad Allegri, ma anche a chi, eventualmente, arriverà dopo di lui.

Un profilo che intriga non poco il responsabile del mercato bianconero gioca nel Bologna, è allenato da un tecnico, Thiago Motta, diverse volte accostato alla Juventus e si chiama Riccardo Calafiori.

Juventus, un ex Roma per Allegri

Calafiori, difensore, classe 2002, nazionale Under 21, è nato a Roma e cresciuto nelle giovanili della società giallorossa. E’ anche cresciuto molto nell’ultimo periodo sotto la guida illuminata del tecnico dei rossoblù. Una crescita che non poteva non essere notata da Giuntoli.

Difensore mancino che può giocare come terzo centrale a sinistra sembra perfetto per sostituire il brasiliano Alex Sandro che a giugno saluterà la compagnia bianconera. Dall’addio di Giorgio Chiellini la Juventus non ha più avuto un difensore centrale mancino.

Anche per questo l’eventuale scelta di Riccardo Calafiori, da parte della Juventus, può essere ritenuta non soltanto valida ma soprattutto credibile. Il Bologna valuta il suo giovane difensore 10 milioni di euro. Meno dell’ingaggio lordo di Alex Sandro. Rapporto qualità-prezzo decisamente ottimo.

La nuova Juventus, nella sua parte dedicata alla Meglio Gioventù italiana, potrebbe pertanto avvalersi delle qualità del giovane difensore centrale del Bologna. Dopo la rivelazione Federico Gatti, la Juventus potrebbe lanciare, ma grandi livelli, un altro difensore italiano.

E chissà che Giuntoli non possa regalare a Calafiori anche un Thiago Motta sulla panchina della Juventus…