Valentina è una principessa: gambe e lato A, fan impazziti

Con Valentina Vignali non si resta proprio mai delusi: gli scatti della modella e influencer sono pazzeschi, look celestiale ed esplosivo

Con il suo fascino e la sua sensualità esagerati, Valentina Vignali non passa proprio mai inosservata. I suoi fan di lunga data lo sanno molto bene e infatti non si perdono mai nessuno dei nuovi post social della propria beniamina.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è da tempo oltre che una celebrità televisiva una delle modelle e influencer più in vista. 32 anni, grande appassionata e giocatrice di pallacanestro, Valentina si è data una dimensione ulteriore rispetto a quella del suo sport preferito e su Instagram fa costantemente strage di cuori. Non è un caso che parliamo di una delle bellezze italiane che sul web è più cliccata, con un seguito di quasi 2 milioni e 700 mila followers.

Un profilo aggiornatissimo il suo, dove c’è sempre qualcosa di nuovo. Valentina non si ferma mai ed è molto spesso in viaggio, alla ricerca di nuovi posti da visitare. Lo stesso è avvenuto anche in estate, dove, inevitabilmente, ha dato libero sfogo a tutta la sua aura provocante. Il minimo comune denominatore dei suoi scatti è infatti una bellezza mozzafiato, che si conferma ancora una volta.

Valentina Vignali, la più bella del ballo con un vestito così: lo spacco e la scollatura tolgono il respiro

In questi giorni, Valentina non poteva non essere in una delle location più glam e mondane di questo periodo. Vale a dire, il Festival del Cinema di Venezia, dove già in passato ha dato sfoggio di classe ed eleganza con pochi eguali, sul red carpet e in laguna.

La rivediamo con una tipologia di abito quasi principesco che non disdegna di indossare appena se ne presenta l’occasione. E la visione accende in un attimo l’atmosfera su Instagram, con una posa che fa risaltare immediatamente la vertiginosa scollatura e uno spacco infinito che mette in evidenza le sue gambe perfette e provocanti.

Applausi a scena aperta come al solito per Valentina, i fan sono in delirio e non lesinano in like e complimenti a tutto tondo. Le avventure della Vignali tengono sempre banco tra la community e di sicuro questi scatti la consacrano tra le bellezze più eclatanti del Festival.