Serie A, nuovo ko: infortunio e lunghi tempi di recupero

Nuovo infortunio in Serie A con tempi di recupero lunghi, apprensione per club e tifosi che sperano di rivederlo presto in campo.

Arriva un nuovo ko in Serie A con un infortunio che ferma una delle rivelazioni di questo inizio di stagione.

Apprensione per società, tifosi ed appassionati di fantacalcio per l’infortunio di un calciatore che era partito nel migliore dei modi in questa prima parte di campionato. Nelle scorse ore è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club che ha fatto chiarezza sulle condizioni del proprio tesserato.

Il Verona è in apprensione per le condizioni di Isak Hien. Il difensore svedese non è stato a disposizione di Marco Baroni per la partita contro il Torino di Juric e non sono ancora noti i tempi di recupero. Questo il comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale da parte dell’Hellas Verona riguardante le condizioni del difensore centrale:

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Isak Hien non sarà a disposizione per la partita Torino-Hellas Verona, 7a giornata di Serie A TIM 2023/24, in seguito a una lesione muscolare del bicipite femorale destro riscontrata durante la seduta di allenamento. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Serie A, nuovo infortunio: apprensione per club e tifosi

Un’assenza pesante per la squadra di Baroni che in queste prime uscite di campionato aveva guidato con personalità ed ottimi risultati la difesa scaligera. Con prestazioni che non sono passate inosservate alle big del nostro campionato, che già questa estate avevano preso qualche appunto sul suo conto, salvo poi lasciarlo un altro anno a Verona per seguire ulteriormente la sua maturazione. Ma con un’altra stagione come quella scorsa, infortuni permettendo, non è assolutamente da escludere che il grande salto possa essere soltanto rimandato.

L’Atalanta aveva preso informazioni sul centrale classe 1999 già durante la scorsa estate provando a strapparlo al Verona ma senza riuscirci. Il calciatore piace anche al Milan che lo segue da vicino per valutarne l’acquisto in vista della prossima stagione quando Kjaer potrebbe salutare i rossoneri per la fine del contratto.

La speranza del Verona è quella di riavere il difensore svedese a disposizione in vista della partita contro il Napoli in programma il prossimo 22 settembre. Il difensore salterà quindi sicuramente anche la prossima uscita del Verona che vedrà la squadra di Baroni affrontare il Frosinone.

Sarà una partita molto delicata, tra due squadre che sono partite bene in questa Serie A: gli scaligeri che vogliono riscattare un’annata difficile, con la salvezza che è giunta solamente all’ultimo con lo spareggio contro lo Spezia. Quest’anno si spera in una stagione più tranquilla e in una salvezza che possa arrivare un po’ prima, anche grazie all’aiuto di elementi come Hien.