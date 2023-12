Primo regalo per Mazzarri: colpo a gennaio, arriva dalla Serie A

Walter Mazzarri è pronto a ricevere il primo regalo dal mercato, con il Napoli che ha nel mirino il giocatore che milita in Serie A

Il Napoli vive un periodo molto complicato dal punto di vista del gioco e dei risultati. La sconfitta contro l’Inter, probabilmente, per i partenopei significa essere fuori dalla lotta Scudetto già a dicembre. Impensabile considerando che squadra dominante è stata quella di Luciano Spalletti la scorsa stagione, che ha fatto anche incetta di premi al Gran Galà del Calcio AIC 2023.

Appare ormai chiaro, tuttavia, che il club di Aurelio De Laurentiis debba rinforzarsi sul mercato per tornare a essere più competitivo per lo Scudetto. E c’è un ruolo in particolare tanto caro a Walter Mazzarri che ha bisogno di un acquisto.

Si tratta della fascia sinistra, con Mazzarri che ha sempre fatto degli esterni uno dei punti di forza delle proprie squadre. Al Napoli, però, è arrivato con Mario Rui già infortunato e Mathias Olivera che ha avuto un problema al ginocchio durante la partita con l’Atalanta.

Una situazione molto fastidiosa, che sta portando Mazzarri a utilizzare sulla sinistra dei centrali, come per esempio Juan Jesus e Natan. E i risultati non sono positivi, con Kvaratskhelia lasciato troppo solo in fase offensiva e la difficoltà di tenere sulle incursioni avversarie.

Napoli su Doig, primo colpo per Mazzarri

Stando a quanto raccolto dagli ultimi rumors di mercato, il Napoli a gennaio sta valutando l’acquisto di Josh Doig dal Verona. Il difensore scozzese classe 2001 nasce come terzino sinistro, ma è capace anche di giocare come centrale oppure come esterno di centrocampo. Una duttilità che non può che far piacere al club partenopeo, desideroso di una svolta nelle prossime settimane per accumulare quei punti giusti per arrivare nei primi quattro posti.

Doig è un elemento importantissimo per il Verona, in questa stagione ha giocato 10 partite tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 643′ e saltando alcuni match per infortunio. Il club scaligero non lo cederebbe per meno di 8-10 milioni di euro, una cifra importante da spendere a gennaio, ma che il Napoli ha ampiamente a disposizione.

Sarà interessante capire come procederanno i recuperi di Mario Rui e Olivera. Quello del portoghese dovrebbe avvenire prima, mentre l’ex Getafe potrebbe rientrare per i giorni della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita dal 21 al 25 gennaio. Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare Doig.