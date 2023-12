Offerta già a gennaio: dal PSG alla Serie A

Un big del Paris Saint-Germain pronto ai saluti: all’orizzonte potrebbe esserci la Serie A con diverse squadre in attesa

Ci siamo quasi. Nel frattempo si giocherà fin quasi a Natale, ma dopo pochi giorni finalmente gli amanti del calciomercato potranno rivivere le sensazioni della scorsa estate. In effetti, quello che sta per arrivare si prospetta un mercato con diversi colpi per le big italiane. La tradizione quindi di cercare pochi aggiusti per la finestra di “riparazione”, stavolta non sarà rispettata, per la bagarre ai primi quattro posti sarà competizione vera e propria ed ora tutto passa nelle mani dei direttori sportivi.

Di voci su diversi calciatori ed altrettante squadre italiane ne girano ora tantissime e qualcuna potrebbe proprio essere azzeccata vista l’esigenza delle migliori di Serie A di fare mercato. La Juventus dovrà rivedere per forza di cose la linea mediana mentre gli infortuni hanno perseguitato Milan e Napoli in difesa, ma anche Roma, Lazio ed Inter non staranno a guardare. Insomma, sarà un gennaio pieno di voli da prendere per i giocatori.

Colpo dal PSG: a gennaio in Serie A

Una voce davvero appetitosa è quella che deriva dal profilo ‘X’ dell’esperto di mercato, Ekrem Konur. Secondo quanto si legge, un difensore del Paris Saint-Germain sarebbe in procinto di lasciare il club ed oltre ad alcune squadre di Turkish Super League ce ne sarebbero anche alcune di Serie A ad attendere sviluppi. Parliamo del trentunenne francese, Layvin Kurzawa. Ormai esubero dai parigini, il trentunenne sarebbe invece un gran colpo per chi dovesse riuscire a portarlo a casa.

L’ipotesi più accreditata a questo punto potrebbe essere quella di una chiamata da parte del Napoli all’agente del classe ’92 con Mario Rui in fase di recupero ed Olivera fermo ancora per molto. In questo momento, l’esterno basso di sinistra per i Partenopei è Natan, difensore centrale adattato al ruolo visti gli infortuni dei due compagni nella stessa zona del campo. Se a gennaio gli azzurri andassero su Kurzawa per poi tenerlo in rosa anche l’anno prossimo potrebbero fare l’affarone.

Altra possibilità è quella di una richiesta di informazioni al club francese da parte del Milan. Le esigenze di mercato dei rossoneri per ora appartengono alla difesa ma in zona centrale del campo. Qui, si invertono i ruoli rispetto a quanto accade con Natan, per adesso infatti Pioli è costretto ad affidarsi a Theo Hernandez da centrale di difesa. Poter arrivare però ad un calciatore del genere con un prezzo di favore vista la volontà di andar via, potrebbe essere l’occasione da non farsi sfuggire. In fondo anche il francese si può adattare al centro in extremis.