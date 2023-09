Mourinho a rischio: arriva l’attacco di Balotelli

Dopo la dura sconfitta con il Genoa, Mourinho finisce sotto attacco: anche Balotelli punta il dito contro lo Special One.

C’era una volta la favola di José Mourinho, lo Special One. Un allenatore vincente e intoccabile. Una storia durata a lungo, soprattutto a Roma, la sua Roma. Ma adesso anche per lui le pressioni iniziano a farsi importanti e le critiche cominciano a piovere da ogni parte. Anche da commentatori insospettabili come Mario Balotelli.

Il centravanti italiano, oggi all’Adana Dermispor, ha avuto infatti la fortuna di essere allenato da Mou nel momento migliore della sua carriera, ai tempi dell’Inter. Oggi però non può fare a meno di esprimere un parere negativo sulla sua gestione romanista, soprattutto alla luce di quanto avvenuto in questo inizio di stagione.

Se nelle prime due stagioni il tecnico portoghese è infatti riuscito a bilanciare due deludenti sesti posti in campionato con una vittoria in Conference League e una vittoria sfiorata in Europa League, quest’anno l’avvio è stato da horror.

Il 7-0 rifilato a un derelitto Empoli aveva illuso. Nonostante l’arrivo di un attaccante di livello internazionale come Lukaku lì davanti, ad affiancare un fenomeno come Dybala, la Roma continua a balbettare, e il netto ko arrivato a Genova contro il Grifone sembra aver fatto perdere la pazienza a chi, nell’ambiente giallorosso, sembrava intenzionato a voler dare al tecnico una fiducia incondizionata.

Proprio per questo motivo non sorprendono le parole di Balotelli che, pur sottolineando come ritenga ancora Mourinho uno dei migliori allenatori in circolazione, non lesina critiche, anche piuttosto severe, al suo vecchio mentore.

Balotelli punge Mourinho: il duro commento dell’allenatore sul suo ex allenatore

Intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare i fatti della nostra Serie A subito dopo la brutta sconfitta della Roma con il Genoa, Balotelli ancora una volta ha dimostrato di non aver peli sulla lingua. Anche se è presto per dare giudizi definitivi, l’attaccante ha infatti invitato Mourinho a prendersi le sue responsabilità.

“Come si prende gli elogi, deve prendersi le critiche“, ha attaccato SuperMario, deluso da quanto fatto vedere fin qui dalla sua Roma. Certo, gare come quelle di Marassi possono capitare, ma il fatto che la squadra giallorossa non esprima un gran calcio è sotto gli occhi di tutti. E questo potrebbe rivelarsi un problema.

Anche se la Roma è chiamata a giocarsi il quarto posto con altre big del nostro campionato, infatti, a livello di rosa non parte davanti alle rivali. Certo, ha due o tre calciatori di caratura internazionale, ma rispetto ad altre squadre non sembra competitiva sulla carta, secondo Balo: “La Roma non è più forte della Juve, in bianconero solo Lukaku giocherebbe titolare“.

Per questo motivo Mourinho deve cercare di metterci del suo, per far fare alla squadra quel salto di qualità necessario per raggiungere certi traguardi. A domanda diretta sul possibile esonero del tecnico portoghese, però, Balo invita tutti a mantenere la calma: “No, non va esonerato. E non so se Conte potrebbe fare meglio“.