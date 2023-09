Kvaratskhelia spento, problemi con Garcia: la big lo vuole a gennaio

La nuova stagione di Khvicha Kvaratskhelia è iniziata malissimo per l’attaccante georgiano del Napoli: ora ci sono problemi con Garcia.

Il calciatore più talentuoso del Napoli sembra ancora “incatenato” con il nuovo allenatore e non riesce ancora a esprimersi sui livelli a cui aveva abituato la piazza napoletana e il calcio europeo nella passata stagione. Anche ieri contro il Genoa ci sono stati problemi nell’espresssione pura del suo talento e probabilmente servirà molto tempo prima per assimilare le idee del nuovo allenatore.

I problemi di Kvaratskhelia con Garcia rischiano di compromettere il campionato del Napoli e dello stesso calciatore georgiano, sempre sostituito nelle partite in cui ha giocato titolare.

Kvaratskhelia spento e senza idee: cosa succede?

Il Napoli visto fino a qualche mese fa con Luciano Spalletti alla guida è scomparso. E con esso tutte le idee e la qualità del gioco che aveva dimostrato possedere la squadra Campione d’Italia in carica. L’incanto Napoli è terminato e ora sono da ritrovare serenità e fiducia in vista di un futuro che non sembra entusiasmante.

Il nuovo Napoli visto nelle prime partite di Serie A non dà la sensazione di poter essere arrembante come quello della passata stagione. E nelle prime partite ha perso verve e felicità da campo anche Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano non riesce più a incidere come faceva l’anno scorso e questa situazione sta iniziando a preoccupare i tifosi del Napoli.

Kvaratskhelia contro Garcia: il gesto fa discutere

Nella partita contro il Genoa Khvicha Kvaratskhelia non è riuscito a incidere come si aspettava il popolo napoletano. E le colpe, in tanti, le stanno attribuendo a Rudi Garcia che non sembra aver trovato ancora il bandolo della matassa e un gioco adeguato alle caratteristiche dei calciatori azzurri.

Sul finale di partita, poi, Garcia ha sostituito Kvaratskhelia che si è lasciato andare a un gesto di stizza che non si era mai visto. Non ha ben digerito la sostituzione – la seconda in due partite da titolare – e si è scagliato contro l’allenatore.

Il gesto di Kvara ha fatto subito il giro del web e ha portato tantissimi tifosi del Napoli a pensare di non poter competere su alti livelli se non c’è serenità nello spogliatoio.

Il Liverpool vuole Kvaratskhelia

Il Liverpool pensa a Khvicha Kvaratskhelia per il calciomercato di gennaio. Ci sono stati dei sondaggi del club allenato da Jurgen Klopp in estate ma il Napoli aveva risposto di no. Ora i Reds sono alla finestra e se dovesse continuare in questo modo il rapporto tra Garcia e Kvara, non sono da escludere clamorosi ribaltoni.

Il Napoli chiede 150 milioni per cedere Kvaratskhelia, una cifra che non spaventa il Liverpool, pronto a sborsare cifre assurde per assicurarsi un campione puro.