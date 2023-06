La giovane stella saluta la Juve: tifosi contrariati

La giovane stella saluta la Juve. Come cambierà la formazione bianconera in vista della prossima stagione non è ancora dato sapere. Le decisioni importanti sono ancora tutte da prendere anche se un giovane talento sembra destinato ai saluti.

La notizia è che la Juventus 2023-2024 ripartirà da Massimiliano Allegri. Se sarà stata una scelta azzeccata da parte della proprietà della Juventus lo scopriremo solo vivendo, certo è che buona parte del tifo bianconero auspicava ben altro.

La Juventus della prossima stagione sarà qualcosa di ben diverso da quella conosciuta nell’ultimo decennio. Alla presidenza non c’è più Andrea Agnelli e l’intero quadro dirigenziale è stato cancellato e poi sostituito da John Elkann. Sarà una Juventus che dovrà fare inusuali sacrifici dal momento che le ultime gestioni hanno di fatto collassato i conti bianconeri.

Occorrerà cedere prima di acquistare e sicuramente qualche partenza non renderà felice il popolo bianconero che già ha dovuto ingoiare parecchi bocconi amari in questo ultimo biennio. In un tale contesto è difficile muoversi perché occorrerà vedere quali e quante saranno le risorse disponibili per la nuova Juventus.

Ma come sarà la nuova Juve che verrà affidata a Massimiliano Allegri? Sarà una Juventus giovane anche se un giovane di belle speranze come Fabio Miretti potrebbe partire.

E’ innegabile come l’attuale situazione economica della Juventus possa portare, quasi inevitabilmente, a cessioni di giocatori di prima fascia in grado di assicurare alla società bianconera i fondi necessari per gli acquisti.

Le cessioni, ed un netto taglio dell’ormai insostenibile monte-ingaggi, dovranno sopperire ai mancati introiti della Champions League. Nella lista dei partenti, però, potrebbero figurare non soltanto i nomi dei giocatori più in vista in casa Juventus, ma anche alcuni dei giovani del vivaio bianconero che in questa stagione così negativa hanno rappresentato una delle poche note liete.

Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, è un nome che potrebbe rientrare in qualche operazione di mercato. Il nome del giovane centrocampista di Pinerolo è stato recentemente accostato all’Atalanta, dal momento che il tecnico orobico, Gian Piero Gasperini, lo ritiene un profilo molto interessante.

Fabio Miretti potrebbe accasarsi a Bergamo con la formula del prestito all’interno di un’operazione più ampia che potrebbe far approdare alla Juventus il portiere Carnesecchi e il difensore Scalvini. Un talento in uscita in cambio di due talenti in entrata. Apparentemente un affare per la Juventus.

I tifosi, però, sembrano non gradire questa ipotesi e l’eventuale sacrificio di un talento proveniente dal vivaio bianconero. Si tratterebbe di un altro boccone amaro difficile da mandare giù.