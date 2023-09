La Juve corre ai ripari, colpaccio a Madrid

La Juventus cerca un nuovo terzino destro ed è pronta ad acquistare un grande giocatore dal Real Madrid da tempo nel mirino

Nella rosa di Massimiliano Allegri c’è un buco. A dire il vero, forse, ce n’è più di uno. Però il ruolo di esterno destro è parzialmente scoperto. Oltre a Timothy Weah, l’unico giocatore di ruolo in rosa è Mattia De Sciglio, che però non dà garanzie da titolare e soprattutto è infortunato al momento.

Ne avrà almeno fino a metà ottobre, ma poi bisogna capire come starà. Le altre soluzioni sono adattate: Danilo, capitano che però si trova meglio come difensore centrale, e Andrea Cambiaso, nuovo arrivo che però per ruolo naturale gioca a sinistra. Insomma, in caso di emergenza le soluzioni ci sarebbero, ma le garanzie mancano.

In ogni caso, la Vecchia Signora vuole correre ai ripari. Già a gennaio, infatti, la Juventus cercherà di acquistare un nuovo terzino destro e il nome potrebbe averlo già individuato. Arriverebbe da una bottega di primo livello, il Real Madrid. È nel mirino già da diverso tempo e, tra l’altro, è in grado di ricoprire anche più ruoli (a differenza di quelli attualmente in rosa, però, nasce terzino destro).

Un nuovo esterno destro per la Juventus

Il giocatore in questione è Lucas Vazquez, spagnolo classe 1991. Con le Merengues non trova più molto spazio, ma è comunque un giocatore di primo livello, che ha già dimostrato di avere grandi qualità. I bianconeri lo avevano seguito già in passato e adesso le condizioni sembrano ideali per il suo passaggio nella squadra torinese. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2024 e il Real potrebbe lasciarlo andare facilmente.

Come accennato in precedenza, Vazquez è molto versatile e questo è uno degli aspetti che ai dirigenti juventini piacciono di più. Allegri ama cambiare modulo e avere un giocatore in grado di adattarsi a più zone di campo è fondamentale. Oltre che il terzino destro, infatti, può fare anche l’ala offensiva sulla stessa corsia o su quella opposta, ma anche il centrocampista alle volte. Insomma, un vero tuttocampista.

Secondo quanto scrivono in Spagna, la prima offerta bianconera sarebbe già pronta. In teoria Vazquez ha una clausola rescissoria da 310 milioni, ma il suo contratto è in scadenza e il Real Madrid potrebbe preferire lasciarlo andare a condizioni favorevoli invece che perderlo a zero. Non è da escludere anche un rinnovo annuale per lascialo andare in prestito con riscatto. In ogni caso, la Juventus c’è: Vazquez è un obiettivo concreto per dare ad Allegri un terzino destro di qualità.

