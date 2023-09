Melissa Satta, che trasparenza: Berrettini resta di sasso

Melissa Satta sotto le luci dei riflettori con l’ennesimo scatto clamoroso, trasparenze in risalto per la fidanzata di Berrettini

Qualcuno, non si sa bene a che titolo, aveva ventilato negli ultimissimi giorni voci di crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Niente di vero, la coppia è ancora unita e felice, altroché. La modella e showgirl e il tennista azzurro filano d’amore e d’accordo, sempre più innamorati.

È una coppia di cui, inevitabilmente, si continua a parlare molto. Del resto, i protagonisti sono una delle bellezze italiane più in vista e seducenti di questi anni, volto noto del mondo dello spettacolo, e uno dei migliori tennisti italiani non solo della sua generazione ma di tutta la storia della racchetta azzurra. Spesso e volentieri, purtroppo, hanno fatto da sfondo alla loro relazione, che va avanti da quasi un anno, le polemiche, legate al fatto che da un po’ Berrettini non riesce a ritrovare il rendimento che lo aveva portato a ridosso dei primissimi al mondo.

Polemiche che sono sfociate in frasi ironiche e di cattivo gusto, quando non in attacchi personali a entrambi, che hanno dovuto scendere in campo per rispondere e tutelare il diritto a viversi la loro storia senza essere bersagliati dagli haters.

Melissa Satta illumina la Fashion Week di Milano, sotto la camicetta si vede praticamente tutto

La coppia ha trascorso alcuni giorni sotto le luci dei riflettori, da testimonial pubblicitari alla Milano Fashion Week. Ancora lontano dal ritorno in campo Berrettini, dopo il brutto infortunio alla caviglia di qualche settimana fa agli Us Open.

Una serata speciale per la coppia, con Melissa e Matteo di certo tra le presenze più in vista della manifestazione. I due sono stati immortalati sui social in uno scatto in cui hanno indossato capi dal grande stile. A rapire gli sguardi è stata soprattutto Melissa, come sempre.

In questo caso, più che mai, l’ex velina di Striscia la Notizia è riuscita ad attirare l’attenzione grazie a una camicetta illegale al di sotto della sua giacca. Trasparenza totale, con lingerie intima e scollatura bene in vista. La 37enne sarda ancora una volta spopola sul web e raccoglie like e commenti estasiati. Tra i messaggi, non mancano, è vero, quelli dei soliti haters, ma la maggioranza della community continua a sostenere la coppia.