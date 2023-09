Tegola durissima: doppio infortunio per due titolari

Oltre al danno anche la beffa, visto che la serata di campionato non poteva andare peggio per l’allenatore ed i tifosi del club.

Non è bastava infatti la “sola” sconfitta a scuotere gli animi della piazza, ma anche il doppio e pensate infortunio per due dei giocatori più importanti ed iconici della squadra, oltre che titolari.

Nei prossimi giorni sicuramente si capita di più in merito alle loro condizioni fisiche, ma al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive, considerato il fatto che entrambi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca non terminando così la partita. L’impressione è che per entrambi si tratti di un infortunio serio, ma solo accertamenti specifici permetteranno di capire la reale entità, e gravità, di questi.

Doppia tegola per il mister: out due titolari per infortunio

Brutte notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi importanti impegni stagionali. Nel corso dell’anticipo di campionato andato in scena questa sera, infatti, l’allenatore ha perso due dei suoi titolari a causa di un doppio grave infortunio.

Al momento non si possono ancora tirare le somme e capire cosa realmente ha colpito i due giocatori, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive. Le prime diagnosi effettuate dallo staff medico non lasciano infatti presagire nulla di positivo, come confermato anche dalle smorfie di dolore che hanno accompagnato l’uscita dal campo dei due giocatori che dovevano difatti fungere segnale. Ora tifosi, così come l’allenatore, fremono dalla voglia di capire quando i due titolari potranno tornare a disposizione, ma l’impressione è che potrebbe volerci diverso tempo.

Ovviamente altro non si dovrà fare, per il momento, che aspettare i risultati degli esami clinici ai quali verranno sottoposti, ma è inevitabile che in questo momento in casa Lille ci sia apprensione per le condizioni di Umtiti e Yazici, entrambi usciti per infortunio nella sfida di oggi contro il Reims. A riportarlo è Prime Video.

Lille, infortunio Umtiti: le condizioni dell’ex Lecce

Durante l’intervallo negli spogliatoi dello Stage Pierre Mauroy aleggiava preoccupazione per le condizioni Samuel Umtiti. Dopo un violento scontro di gioco con Ito, attorno al 34′, l’ex difensore del Lecce ha fatto l’impossibile per rimanere in campo, ma alla fine al termine della prima frazione di gioco è stato costretto al cambio a causa di questo infortunio.

Commozione cerebrale, è questa la prima diagnosi fatta dallo staff medico del Lille su Samuel Umtiti. Allarme dunque rientrato per il campione del mondo nel 2018, che comunque nei prossimi giorni verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali per valutare che effettivamente sia tutto in ordine.

Lille, anche Yazici out: le condizioni

Oltre ad Umtiti, il Lille ha perso anche Yazici per infortunio. Per il trequartista turco non si tratta di nessuna commozione cerebrale, bensì di un problema alla caviglia patito a seguito di uno scontro di gioco. Inizialmente Yazici ha provato a giocarci su cercando di valutare l’entità del dolore, che pare però essersi acutizzato col passare dei minuti costringendolo al cambio. Come per Umtiti, anche il turco si sottoporrà ad una serie di controlli nel corso dei prossimi giorni per valutare la reale entità del suo infortunio.