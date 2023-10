Lazio, Immobile sarà escluso: gira una voce in Capitale

“Il Capitano escluso”, potrebbe prendere quota l’evento in Capitale, occhio a quelle che sono le ultime notizie su Ciro Immobile.

L’attaccante della Lazio non sta attraversando un buon momento, così come tutta la squadra biancoceleste che spera di ritrovare punti importanti prima della sosta per la Nazionale, con la sfida con l’Atalanta che potrebbe risollevare il morale a Sarri e i suoi, altrimenti Lotito potrebbe riflettere su una rivoluzione in panchina, mandando via il tecnico di Figline.

Una situazione, quella critica attuale della Lazio, che sta vedendo protagonista anche Ciro Immobile che sta rischiando di perdere il posto, secondo quanto riferito da uno dei principali quotidiani sportivi italiani.

Lazio, Immobile fatto fuori: clamoroso colpo di scena

Immobile a rischio, è quanto annunciato dai colleghi della carta stampata che hanno spiegato quella che potrebbe essere una clamorosa esclusione.

L’attaccante della Lazio non sta vivendo un momento sereno e, al di là dell’infortunio recente, il proprio allenatore potrebbe metterlo addirittura fuori dai convocati e l’infortunio stesso pare non essere tra i motivi dell’esclusione.

Sta guardando diverse partite in giro per l’Italia e occhio alle scelte che farà Luciano Spalletti che, clamorosamente, potrebbe escludere il Capitano della Nazionale, Ciro Immobile. Per le prossime convocazioni, infatti, potrebbe non esserci il centravanti della Lazio che nel frattempo non vede l’ora di ritrovarsi con la sua squadra.

Ultime su Immobile, Spalletti potrebbe escluderlo: la notizia

La notizia è stata riportata da La Gazzetta dello Sport, che ha parlato della possibile esclusione di Ciro Immobile dai convocati di Luciano Spalletti per le sfide dell’Italia, nelle importanti gare che dovrà affrontare la Nazionale ora che la Serie A andrà verso la sosta.

Ha da sfidare l’Inghilterra di Bellingham che ha brillato nell’appuntamento europeo contro il Napoli, Luciano Spalletti però lo farà andando verso altre soluzioni a quanto pare perché Immobile potrebbe essere escluso dai suoi convocati per le sfide contro Malta e Inghilterra, gare valevoli per le qualificazioni ad Euro 2024.

Immobile out in Nazionale? Scalpitano due attaccanti

Scalpitano due attaccanti, in caso di mancata convocazione di Ciro Immobile. A guidare l’attacco di Spalletti potrebbe essere Retegui o Jack Raspadori adattato al ruolo di punta, ma tra le ipotesi per le riserve ci sono due attaccanti che scalpitano. Si tratta di Pinamonti e Moise Kean, col secondo che Spalletti ha voluto vedere da vicino sia alla Continassa che nell’ultimo Atalanta-Juventus. Stessa sfida nella quale non si è visto però Gianluca Scamacca, alle prese con l’infortunio fino a quel momento considerando che tra Europa League e campionato, potrebbe rivedersi prima della sosta. La fascia di capitano in ogni caso sarà affidata a Gianluigi Donnarumma, in caso di non convocazione per Immobile.