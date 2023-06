La piscina diventa bollente: Sara Croce sensuale in costume

Sara Croce si tuffa in una estate da sogno e con una visione in costume lascia i suoi fan senza parole: la modella in grandissima forma

Il suo addio, lo scorso anno, ad Avanti un Altro ha creato un certo dispiacere tra gli appassionati del programma e tra i suoi ammiratori. Ma non ha fatto sì che i fan si dimenticassero di lei, anzi. La fantastica Sara Croce è sempre più tra le principali star del web, con il suo fascino ineguagliabile.

La modella pavese ha appena compiuto 25 anni e continua ad avere un seguito notevolissimo su Instagram, con oltre un milione di followers. Molto merito va proprio agli anni trascorsi nello studio del quiz show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, in cui si era affermata come la magnetica e incontenibile Bonas, applauditissima dal pubblico.

Da quando ha lasciato il programma, Sara si è dedicata ad altri progetti, concentrandosi molto di più sulla sua attività di modella. A lungo è stata negli Stati Uniti e i suoi shooting arrivati dall’altra parte dell’oceano hanno fatto molto parlare di lei.

Siamo sempre più certi che da questo punto di vista la attenda una grande carriera, del resto bellezza e sensualità sono quelli che vediamo quasi tutti i giorni sul suo profilo social, di quelli che non lasciano indifferenti. E che in vista dell’estate accendono come non mai la passione e la fantasia del suo pubblico.

Sara Croce, sirena ineguagliabile in bikini: visione alza la temperatura

Come sempre in questo periodo, Sara inizia a prendere confidenza con le località balneari più gettonate. Uno dei suoi luoghi dell’anima, come ben sapranno i fan di lunga data, è l’isola di Capri, dove è ospite assidua e sempre graditissima. E proprio dall’Isola Azzurra, arrivano immagini destinate a restare scolpite nella memoria.

In uno degli hotel più famosi e prestigiosi dell’isola, Sara si rilassa in piscina, con questo scatto mozzafiato. A bordo vasca, si rilassa mettendosi in posa con un panorama clamoroso alle sue spalle. Ma tutti finiscono, inevitabilmente, per guardare lei, la cui silhouette è davvero perfetta.

Gambe micidiali, scollatura in bikini che vista la lontananza dello scatto invoglia allo zoom. I commenti dei fan sono entusiasti, i like numerosissimi. L’estate di Sara è cominciata davvero alla grande, ne vedremo delle belle.