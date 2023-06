La visione ‘di spalle’ è da bollino rosso: Cecilia Rodriguez toglie il fiato

Cecilia Rodriguez in una prospettiva incantevole e super seducente, la modella e showgirl argentina fa strage di cuori ancora una volta

Era già da tempo che si era affermata tra i volti al femminile più applauditi e ricercati del mondo dello spettacolo. Ma probabilmente nelle ultime settimane Cecilia Rodriguez ha fatto sì di affermarsi definitivamente sulla scena internazionale come una delle principali icone di bellezza e fascino dei giorni nostri.

Classe 1990, la sorella minore di Belen si è man mano costruita la propria strada ottenendo traguardi e riconoscimenti di prestigio. Sublimati nelle sue apparizioni al Festival di Cannes, di cui è stata una delle star indiscusse. Sul red carpet e non solo, la modella e showgirl argentina, in qualità di testimonial, ha davvero regalato sprazzi abbaglianti e indimenticabili, entrati a far parte di diritto tra le immagini maggiormente rappresentative di questo 2023 sul web.

I riscontri raccolti da parte dei media, della stampa specializzata, del mondo del jet-set, degli ammiratori, ormai non si contano più. Cecilia risplende come non mai e conquista sempre più i fan. Una ascesa testimoniata anche dal suo numerosissimo seguito sul web, con quasi 4 milioni e 800 mila followers su Instagram, che ne fanno una stella di prima grandezza nel nostro firmamento e non solo.

Cecilia Rodriguez, la vie en rose coniuga delicatezza e sensualità esplosiva: che lato B

L’estate di Cecilia, e la nostra, che la osserviamo, si preannuncia davvero indimenticabile. E la ‘Chechu’ dimostra una volta di più di avere la capacità di risaltare in qualsiasi look. Da quello più elegante e di gran classe, a quello improntato alla semplicità, ma ugualmente di grande impatto.

Top e pantaloncino di color rosa pastello sono più che sufficienti per scatenare il delirio da parte degli ammiratori. Aderenze da urlo che fanno risaltare un lato B pazzesco, Cecilia accende in questo modo la passione e la fantasia della community come non mai.

I commenti entusiasti di sprecano, i like arrivano a profusione, la silhouette bollente e provocante della fantastica sudamericana lascia il segno. E si prepara a offrirci visioni ancor più speciali quando la vedremo in splendida forma in costume.

Del resto, gli scatti di qualche tempo fa insieme a Belen, per promuovere la loro linea di bikini, ci aveva messi sull’avviso e ha incrementato l’attesa del pubblico come non mai.