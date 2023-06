Altra cessione eccellente in casa Juve: vola subito in Premier

I bianconeri devono cercare di fare cassa prima di potersi concentrare sugli acquisti. Un nome importante è in partenza verso la Premier

In casa Juve c’è bisogno di qualche cessione eccellente per far quadrare il bilancio e rispettare il settlement agreement. Massimiliano Allegri non si oppone all’uscita di un profilo davvero di primo piano.

Il mercato dei bianconeri non è ancora entrato nel vivo e attende di superare la boa del 30 giugno. Entro la fine di questo mese, infatti, andranno sistemati i conti per il Financial Fair Play, con una serie di plusvalenze obbligatorie da mettere a bilancio. Per questo il ds Manna, coadiuvato dai suoi superiori Cherubini e Calvo, sta cercando di piazzare qualche esubero al miglior offerente.

In uscita dalla rosa di Allegri ci sono diversi profili, che pesano molto sulle casse della “Vecchia Signora” e che devono trovare al più presto una sistemazione. Chi resterà è Adrien Rabiot, che era in scadenza di contratto ma ha rinnovato, rinunciando alle lusinghe del Manchester United e di altri club importanti in giro per l’Europa.

Ma per fare cassa probabilmente si dovrà necessariamente arrivare ad un sacrificio di primo piano. Un big dello spogliatoio sarà costretto a lasciare la Continassa e sul taccuino dei dirigenti bianconeri al primo posto c’è il nome di Chiesa. Sull’ex viola ci sono Liverpool e Chelsea e alla fine sembra proprio che la Premier League potrà essere la sua futura casa (valutazione di 45 milioni di euro).

Juventus, su Zakaria piomba il West Ham: altra esperienza in Premier

Chi in Premier ha giocato quest’anno e potrebbe restarci è Zakaria. Il centrocampista svizzero, acquistato dalla Juve a gennaio 2022 dal Borussia Monchengladbach, ha disputato una stagione sotto tono tra le fila del Chelsea. In totale il classe ’96 ha messo insieme la miseria di 11 presenze complessive, ovvero 722′. Davvero poco per uno che veniva considerato tra i migliori centrocampisti in circolazione dopo l’Europeo del 2021.

Per Zakaria il Chelsea ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, rimandando di fatto il ragazzo a Torino. Su di lui, come scrive il sito di Gianluca Di Marzio, c’è forte l’interesse del West Ham, bisognoso di un centrocampista centrale. La probabile partenza di Declan Rice, direzione Arsenal, lascerà uno slot libero in quella posizione e quel posto potrebbe davvero essere coperto da Zakaria, che gli assomiglia anche come caratteristiche.

Per il momento siamo ancora alle fasi preliminari, ai pour parler e allo sviluppo dell’idea, quindi non si parla ancora neppure di cifre. Vedremo se alla fine l’offerta degli Hammers convincerà la Juve a cedere il mediano svizzero, per fare cassa e guardare con più tranquillità anche al mercato in entrata.