Lady Karsdorp: l’ultimo post è bollente, fan in estasi

Il terzino della Roma Rick Karsdorp si gode la sua Astrid, una delle wags più acclamate e sensuali dell’intero campionato di Serie A.

Il calciatore Rick Karsdorp, terzino olandese della Roma, è un personaggio molto particolare. In primis per carattere, visto che molto spesso è finito ai ferri corti con l’allenatore José Mourinho, per poi ritrattare e rientrare nei ranghi senza troppi problemi.

All’apparenza Karsdorp ha un’espressione e un fisico da bad boy. Lo dicono il taglio di capelli spesso sbarazzino, ma anche i moltissimi tatuaggi che ha su tutto il fisico. In particolare sul collo e sulle braccia, dove ha deciso di farsi disegnare completamente, vista la passione assoluta per il tattoo.

Stesso stile e stesso numero imponente di tatuaggi, seppur disparati in modo diverso, li ha anche la sua dolce metà. Ovvero la modella ed influencer italo-olandese Astrid Lentini, moglie ormai da anni di Karsdorp. Per chi non la conoscesse, è una donna dal fascino e dalla sensualità enormi, anche grazie ad un fisico che certamente fa rimanere a bocca aperta chiunque.

Astrid Karsdorp è bollente: fisico pazzesco e vacanze da sogno

Karsdorp e la sua Astrid formano una coppia affiatata. Non a caso da quando il terzino gioca nella Roma hanno deciso di allargare la famiglia, con la nascita di ben due figli. Un nucleo familiare giovane, sereno e soprattutto ricco di fascino e glamour.

In particolare Astrid, che come detto ha origini italiane, è davvero considerata una delle wags migliori e maggiormente desiderate della Serie A nostrana. Lineamenti più mediterranei, che dunque fanno emergere il suo lato italico, capelli mori e fisico stupendo. Certo, impossibile nascondere il fatto che abbia utilizzato gli aiutini della chirurgia estetica, ma sicuramente in senso migliorativo.

Sul suo profilo Instagram la bella Astrid, seguita ad oggi da circa 40 mila follower, ha pubblicato di recente una serie di foto che riguardano le recenti vacanze estive, in spiagge meravigliose e su barche di un certo livello. Ma ciò che evince è la bellezza spaziale e le curve impossibili da nascondere di lady Karsdorp, la quale sa bene come colpire i suoi fan maschietti e acchiappare i like.

Sguardo intenso, seno prorompente e fisico che non ha per nulla risentito della doppia gravidanza. Astrid Lentini è una bellezza assoluta che sicuramente renderà Rick Karsdorp molto felice. La speranza dei tifosi romanisti è che la serenità che l’olandese ha in casa possa riflettersi anche sui campi da gioco, anche se nell’ultimo anno non ha proprio dato grandi prove di sé.