Non c’è pace: ko e addio, saluta l’Inter

Inter, ci risiamo: la situazione non cambia e il club ha deciso che ci sarà la partenza quanto prima. Ecco le ultime novità sul calciatore.

L’Inter è reduce dalla prima partita di Champions League, giocata in trasferta in Spagna, in cui la Real Sociedad l’ha fatta faticare parecchio. Contro ogni pronostico, vista la vittoria dilagante ottenuta dai nerazzurri nel derby contro il Milan solamente tre giorni prima.

Alla fine la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a strappare almeno un pareggio e a conquistare un punto importante. Ma proprio prima dell’inizio del match è arrivata una notizia che non ha purtroppo rappresentato una novità. Il giocatore si ferma, ancora.

Nell’esordio dell’Inter in Champions League è mancata tanto la presenza di Hakan Calhanoglu in mezzo al campo. Si è visto come la sua assenza abbia penalizzato il gioco dei nerazzurri, fin da subito alle prese con un pressing asfissiante da parte della Real Sociedad. Al posto del turco Simone Inzaghi ha schierato Kristjan Asllani che però non ha giocato una gran partita.

Non c’è stata, infatti, neanche la possibilità di provare a impiegare Stefano Sensi dal momento che il centrocampista nerazzurro è stato colpito da un nuovo infortunio. Proprio nel momento in cui era tornato a lavorare il seguito della squadra. Adesso l’Inter pensa nuovamente alla cessione che non è arrivata nel corso dell’estate.

Inter, nuovo stop per Sensi: ancora un problema muscolare. C’è la volontà di cederlo

Stefano Sensi è di nuovo indisponibile per Simone Inzaghi. Praticamente non è mai stato schierabile dall’inizio del campionato a causa di problemi fisici. Nonostante un pre-campionato giocato in maniera degna di nota e al livello delle qualità indiscusse che il centrocampista ha. Motivo questo principale per cui l’Inter ha deciso di tenerlo ma la scelta non ha pagato, almeno fino a questo momento.

Proprio a poche ore dal match di Champions League è stato infatti reso noto, anche da ‘SportMediaset’, che Sensi si è dovuto ancora una volta fermare a causa di alcuni fastidi. Fastidi che si sono rivelati più ostici del previsto dato che, dagli esami strumentali, è stato evidenziato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra.

Ancora non sono noti i tempi di recupero ma il club nerazzurro adesso sta seriamente pensando di provare a piazzarlo in prestito già a gennaio. Poi nel 2024 il suo contratto scadrà e, se le cose resteranno così, lascerà a parametro zero.