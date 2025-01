Il PSG scarica Kolo Muani: ne approfitta un club di Serie A

Pagato 95 milioni di euro la scorsa estate, Kolo Muani è stato epurato da Luis Enrique, e dunque lascerà il PSG in questo calciomercato.

Si pensava che il francese potesse essere il sostituto perfetto di Kylian Mbappé, ma l’allenatore asturiano gli continuerebbe a preferire praticamente chiunque, a conferma di un amore mai sbocciato. Per questo motivo Kolo Muani andrà via in questo calciomercato, con una big di Serie A che potrebbe trarre vantaggio da tutta questa situazione. Stando alle ultime notizie, infatti, il club italiano avrebbe già allacciato i rapporti sia con il Paris Saint Germain che con l’entourage del calciatore per valutare la fattibilità di un’operazione che, a quanto pare, potrebbe addirittura andare in porto a condizioni super favorevoli.

Il PSG scarica Kolo Muani: futuro in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Randal Kolo Muani, destinato oramai a lasciare il Paris Saint Germain dopo che Luis Enrique l’ha difatti messo ai margini del progetto tecnico parigino. Arrivato nell’estate del 2023 per 95 milioni di euro, l’attaccante francese era stato designato come l’erede di Kylian Mbappé all’ombra della Tour Eiffel, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto, anche perché ad oggi Les Parisiens vorrebbero sbarazzarsene.

Ad approfittarne potrebbe essere una grande del calcio italiano, al lavoro già da diversi giorni per cercare di capire la fattibilità di un’operazione che a sorpresa potrebbe andare in porto anche a condizioni favorevoli. Ovvio, da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero comunque da definire in corso d’opera dettagli delicati ed importanti, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta, e vede come meta finale la Serie A per Kolo Muani.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in apertura da Il Corriere dello Sport, la Juventus sarebbe pronto ad affondare il colpo decisivo sull’attaccante del Paris Saint Germain, complice anche l’apertura del club parigino ad una formula piuttosto vantaggioso che permetterà alla Vecchia Signora di non andare in apnea. Stiamo dunque parlando di una vera e propria opportunità, che Cristiano Giuntoli ha deciso di cogliere al volo.

Kolo Muani in Serie A: i dettagli dell’accordo col PSG

Kolo Muani potrebbe essere l’attaccante che fa al caso di Thiago Motta e della Juventus. La Vecchia Signora starebbe lavorando insistentemente con il Paris Saint Germain, che avrebbe aperto alla possibilità di lasciar partire il giocatore a determinate condizioni pur di sbarazzarsene.

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, infatti, il club parigino avrebbe aperto al prestito di Kolo Muani, formula che avvantaggerebbe e non poco quello bianconero, che al momento non avrebbe la liquidità necessaria per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Non solo. Il PSG si sarebbe detto addirittura disposto a coprire anche parte dell’ingaggio dell’attaccante francese, servendo così un assist che la Juventus non deve fare altro che sfruttare.