Roma: Mourinho cacciato, c’è la data

Importanti notizie che riguardano il futuro di José Mourinho con la Roma, perché si parla da tempo del possibile esonero dell’allenatore portoghese che sembra ad un passo dall’addio.

Il tecnico è seriamente messo in discussione per quello che sta mostrando quest’anno. Perché ora tifosi e società non hanno nei confronti dell’allenatore la stessa fiducia di prima.

Arrivano importanti notizie per quello che sarà il futuro dell’allenatore che rischia seriamente di terminare qui il proprio percorso. Arrivano le ultime notizie ora sul tecnico portoghese.

Roma: esonero Mourinho, gli aggiornamenti

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Mourinho e la Roma con l’allenatore che ora è davvero in bilico e a rischio per il suo futuro. Ci sono aggiornamenti decisivi che possono arrivare da un momento all’altro con la società che può sollevare dall’incarico l’allenatore e puntare su un nuovo tecnico.

I prossimi giorni saranno decisivi prima della sosta della Nazionali ci saranno 3 partite per la Roma di Mourinho che affronterà Frosinone, Servette e Cagliari. Con qualche risultato negativo si può chiudere il rapporto definitivamente con l’allenatore.

Mourinho manda un messaggio alla Roma

La Roma scenderà in campo contro il Frosinone nella prossima partita di Serie A con Mourinho che ospiterà allo stadio Olimpico l’ex Di Francesco che sta facendo grandi cose con la propria squadra e non ha intenzione di fermarsi. Non c’è fiducia nell’ambiente giallorosso e attorno alla squadra di José Mourinho che ora rischia davvero grosso in vista del futuro.

Il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa in vista di Roma Frosinone, parlando in maniera decisa e diretta riguardo quello che può essere il suo futuro. Non infastidiscono a Mourinho le notizie sull’esonero perché l’allenatore è convinto di restare fino al termine della stagione. Queste alcune delle dichiarazioni:

“Ho dato la mia parola e la rispetterò fino al 30 giugno 2024 sono qui a lottare ogni giorno per i giocatori, la proprietà e i tifosi. Solo una persona può dirmi che finisce prima del 30 giugno ed è mister Friedkin. Se non me lo dice sono qui fino a 30 giugno. Io domani non ho paura di entrare in campo”.

Roma: esonero Mourinho, Conte il sostituto

Mourinho quindi smentisce le indiscrezioni sul suo possibile addio con le dimissioni. Per questo motivo soltanto un esonero da parte di Friedkin potrebbe lasciar andare il portoghese via dalla Capitale con la possibilità di ricominciare un nuovo progetto per la Roma che ora si guarda attorno.

Con l’esonero di Mourinho soltanto un nuovo allenatore verrebbe messo nel mirino oggi per il presente e il futuro, si tratta di Antonio Conte. Il tecnico italiano è senza squadra e aspetta una nuova occasione, dando preferenza all’Italia per una questione familiare.