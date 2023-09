Lazio, esonero Sarri: spunta il possibile sostituto

Valutazioni in corso dopo la nuova brutta prestazione della Lazio, con il solo pareggio contro il Monza, che manda Sarri al centro dei rumors.

Perché le voci sull’esonero non si placano, con le ipotesi che avanzano nell’immediato essendo queste ore caldissime in Capitale.

È il peggior avvio della Lazio nell’era dei tre punti, lo dicono i numeri, quella di Maurizio Sarri non è una squadra che per ora ha convinto Claudio Lotito, che lo mette al centro dei problemi in casa Lazio, di fronte a quelle che sono le valutazioni di adesso con opzioni nuove per la panchina dei biancocelesti.

Lazio, esonero Sarri: valutazioni in corso sull’addio immediato

Maurizio Sarri è finito sulla graticola, l’esonero è cosa possibile. Non più utopica l’idea di vederlo allontanato dalla Lazio, dopo l’avvio shock vissuto in campionato perché, se non fosse per la vittoria ottenuta contro il Napoli al Diego Armando Maradona, la Lazio si ritroverebbe senza neppure una vittoria.

Nonostante il bel risultato ottenuto contro il Napoli, Maurizio Sarri non ha convinto l’ambiente Lazio e, dopo poche giornate è già vicino all’esonero.

Potrebbe clamorosamente essere esonerato infatti, il tecnico di Figline, salutando così anzitempo la Lazio. E tra gli svincolati c’è chi stuzzica l’idea di Lotito, per risollevare morale e ambiente, dopo l’inizio terrificante del team di Sarri.

Sarri, esonero possibile: ecco quando può succedere

In casa Lazio avanzano ipotesi sull’esonero di Maurizio Sarri, che potrebbe salutare la Capitale dopo sole cinque giornate di campionato e una di Champions League.

L’allenatore di Figline fino ad ora ha praticamente ottenuto solo quattro punti, compresi quelli di questa sera nel pareggio col Monza. Per il resto, solo sconfitte ottenute dalla Lazio che ha convinto poco o nulla, nonostante l’annata dello scorso campionato che ha riportato il club biancoceleste in Champions League.

Sarri può essere esonerato e, dalla lista svincolati degli allenatori, ci sono diversi nomi che potrebbero cambiare la Lazio da qui in avanti. L’ultimo treno è nei match prima della sosta e, se la situazione dovesse precipitare, Claudio Lotito prenderà provvedimenti su Sarri.

Via Sarri con l’esonero: chi arriva al suo posto?

Potrebbe arrivare un’ultima chance per Maurizio Sarri, che è vicino all’esonero in queste ore. In un summit con il team biancoceleste toccherà capire se Lotito darà ancora fiducia al suo allenatore, oppure se ci sarà subito un provvedimento. Oltre ad Antonio Conte, inarrivabile al momento per le cifre, c’è il nome di Gennaro Gattuso, così come quello di Fabio Cannavaro tra le idee low cost per cambiare rotta. È solo di fronte ad una situazione che precipita, da qui in avanti, che Claudio Lotito andrà verso il cambio in panchina. E occhio dunque alle sfide che affronterà la Lazio con Torino e Milan.