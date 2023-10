Milan, l’infortunio costringe Pioli: è emergenza col Borussia

Emergenza di formazione in Borussia Dortmund-Milan, con Stefano Pioli chiamato a reinventarsi il suo undici titolare.

L’infortunio ha complicato e di non poco la situazione al Milan, che deve fare i conti con diversi problemi che riguardano il suo organico. Stefano Pioli dovrà giocarsi le sue chance europee con una vera e propria emergenza infortuni, stando a quelle che sono le ultime news da Dortmund.

Il Milan stasera scenderà in campo al Westfalenstadion e dovrà farlo con non pochi problemi, considerando quello che vive al proprio centrocampo con l’infortunio che ha tagliato in due l’organico di Pioli, costretto stasera alle scelte di formazione in Borussia Dortmund-Milan.

Borussia Dortmund-Milan, emergenza infortuni: Pioli costretto alle scelte

È la serata di Champions League che segnerà il cammino del Milan perché, un passo falso a Dortmund e con il PSG che rischia di scappare, il Milan potrebbe incappare in una brutta situazione dovendo poi affrontare il PSG di Donnarumma e compagni nel prossimo turno.

Il problema è che il Milan dovrà affrontare il team di Dortmund e il suo “muro giallo” senza alcuni dei suoi elementi importanti di formazione. Ad aggiungersi a Krunic e al lungodegente Bennacer è infatti Ruben Loftus-Cheek, alle prese col suo infortunio, mandando in crisi Pioli sulle scelte.

Perché scarseggiano i centrocampisti, il Milan ne ha praticamente solo quattro a sua disposizione e uno di questi ha bisogno di riposare, per essere poi performante nel prossimo week-end. Tant’è che contro il Borussia Dortmund, Pioli potrebbe reinventarsi il centrocampo.

Ultime Milan, infortunio e tegola: ecco come giocherà Pioli

In Borussia Dortmund-Milan toccherà vedere cambiamenti in mezzo al campo perché, stando alle ultime di formazione, ci sarà un problema legato appunto agli infortuni.

Stefano Pioli potrebbe concedere riposo ad Adli, dando spazio ad un centrocampo inedito che sarebbe formato dal sempre presente Reijnders, oltre che a Musah che troverebbe la gara da titolare, insieme a Tommaso Pobega. Un cambio obbligato considerando i diversi infortuni del centrocampo per Pioli. Davanti ancora Giroud, senza Okafor che subentrerà eventualmente solo nella ripresa, nonostante il bel periodo vissuto.

Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan

Quelle che seguono, sono le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Milan, gara valevole per la seconda giornata di Champions League.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Nmecha; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.