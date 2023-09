Lazio: Immobile preoccupa, l’allarme di Sarri

In casa Lazio tengono banco le condizioni di Immobile. Il calciatore preoccupa molto i biancocelesti e anche Spalletti.

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il quadro clinico di Immobile. L’attaccante è in panchina in Milan-Lazio, ma le sue condizioni preoccupano e non poco il club biancoceleste.

Secondo quanto riferito da Sarri a Dazn, le condizioni di Immobile non sono assolutamente ottimali e verranno verificate nelle prossime ore. Una sorta di allarme che si aggiunge alla rifinitura saltata. Insomma, una situazione da seguire con attenzione in queste giornate.

Lazio: allarme Immobile, tifosi e Sarri preoccupati

Inutile dire che Immobile è un vero e proprio punto di riferimento per la Lazio. I suoi problemi fisici sono stati pagati a caro prezzo e molte volte è stesso Sarri a forzare un po’ la mano per farlo rientrare prima del previsto e avere una mano importante con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo Champions. Una gestione assolutamente criticata e che lo stesso tecnico ha deciso di cambiare in questa stagione.

Come confermato da Sarri a pochi minuti dal match, Immobile non è sceso in campo dall’inizio in Milan–Lazio per un problema fisico. Ad oggi non è ancora chiara l’entità, ma i biancocelesti hanno deciso di non rischiarlo per magari averlo a disposizione in Champions League e anche evitare delle ricadute. Naturalmente c’è un po’ di preoccupazione e tensione e vedremo cosa succederà. Ad oggi difficile il recupero in poco tempo di Immobile, ma decisive saranno le prossime ore anche con possibili accertamenti medici.

Una brutta notizia anche per la Nazionale. Spalletti, infatti, dovrà aspettare delle notizie da Roma per avere delle certezze su una eventuale convocazione del calciatore. Insomma, il quadro non è assolutamente dei migliori e delle certezze le avremo nelle prossime settimane considerando che, almeno per il momento, non si hanno sicurezze.

Infortunio Immobile: cosa ha l’attaccante

Ma cosa ha Immobile? Sarri ha parlato di un affaticamento ai flessori e da qui la decisione di non forzare per non rischiare un qualcosa di molto più grave. Sono in corso, comunque, tutte le riflessioni del caso e i tempi di recupero saranno stabiliti nelle prossime ore. Di certo c’è un po’ di preoccupazione anche perché stiamo parlando di un calciatore assolutamente importante sia per la Lazio che per la Nazionale.