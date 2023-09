Scaroni a DAZN: “150 milioni in bilancio e stadio nuovo”, poi il messaggio a Maldini

Ha parlato nei minuti che hanno anticipato la sfida tra Milan e Lazio, il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni.

Parole dirette su quello che è il momento del Milan, rivelando in diretta il bilancio che ha visto in passato negativamente i rossoneri, con il lavoro ottimale però della dirigenza che ha svoltato da un momento all’altro.

Il presidente Scaroni, rivendicando quello che è il suo lavoro, manda anche un messaggio diretto a Paolo Maldini, ex protagonista al Milan di quelle che sono state le annate di alti e bassi, con il picco altissimo raggiunto nello Scudetto riportato a Milano come diciannovesimo titolo da campione d’Italia ottenuto nella stagione 2021/2022.

Milan, il presidente Scaroni lancia un messaggio: parole anche per Maldini

Paolo Scaroni è tornato a parlare in un’intervista pre-partita, direttamente a San Siro e nel corso dei minuti che hanno preceduto la sfida tra Milan e Lazio.

Prima della sfida da 70mila spettatori a Milano, Paolo Scaroni ci ha tenuto a sottolineare alcune cose che riguardano la sua società che è riuscita nel giro di qualche anno a dimenticare gli anni bui di un bilancio in rosso, andando a precisare appunto quello che è il lavoro fatto da lui e dalla sua dirigenza.

Il presidente Scaroni ha parlato a DAZN prima di Milan-Lazio e ha confermato di avere un bilancio positivo, dimenticando per sempre i 150 milioni di perdite. Al centro dei temi sia il nuovo stadio che un messaggio diretto a Paolo Maldini, ex dirigente del Milan.

Milan, senti Scaroni: “Nuovo stadio e bilancio positivo”

Quelle che seguono, sono le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan che ha parlato di bilancio e nuovo stadio per il club rossonero: “Mi sembra che ci sia un clima di coesione, anche i nuovi si sono trovati bene con la squadra. Poi tocca a Pioli, sono molto contento di ciò che ho visto finora. Bilancio positivo? Questa è una cosa a cui tengo molto, noi abbiamo un risultato positivo, è un risultato ordinario. Abbiamo aumentato i ricavi, ottenendo un risultato in nero per la prima volta. Ho vissuto negli anni dove abbiamo perso 150 milioni, questa è una cosa che mi rende molto felice. Abbiamo presentato la domanda sullo stadio a San Donato, tutto procede nel verso giusto. C’è una porta aperta su San Siro, che noi non consideriamo chiusa, andiamo però a tutta velocità sul nuovo stadio”.

Scaroni, le parole su Paolo Maldini

“Addio Maldini e cambiamenti? Diciamo che i cambiamenti sono sempre positivi, abbiamo nuove forze, io credo che sia servito. Non dimentichiamo quanto di buono è stato fatto, non mi dimentico di certo lo Scudetto, ho sempre la foto con Maldini che taglia la torta dello Scudetto. Siamo eternamente grati a chi ha fatto la storia del Club”.