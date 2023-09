Milan, che tegola: l’infortunio è serio, condizioni e tempi di recupero

Si teme il peggio in merito all’infortunio di uno dei titolarissimi di Stefano Pioli, uscito dal campo anzitempo.

Esce subito nel primo tempo contro la Lazio, mandando in apprensione Stefano Pioli considerando l’emergenza infortuni che viene fuori anche in virtù della sfida di Champions League, delicatissima, contro il Borussia Dortmund.

Perché adesso teme il peggio il Milan dopo l’infortunio che ha riguardato uno dei principali titolari dell’undici in campo contro i biancocelesti, col problema emerso nei minuti del primo tempo.

Milan, infortunio e tegola: esce nel primo tempo

Calciatore costretto ad anticipare la sua uscita, considerando quella che è stata la scelta obbligata per Stefano Pioli, a causa dell’infortunio muscolare che potrebbe essere più serio del previsto.

Dalle immagini si è notato tutto il malumore del calciatore che è uscito dal campo non riuscendo a terminare neppure il primo tempo, a causa del suo infortunio.

Nel corso del primo tempo e precisamente al minuto 28 è uscito dal campo Ruben Loftus-Cheek a causa di un infortunio muscolare. Un problema enorme considerando che il Milan ha già fuori dai giochi sia Bennacer che Krunic, col secondo che pure rientrerà dopo la sosta, oltre al lungo degente algerino che rientra, invece, tra dicembre e gennaio.

Ultime Milan, infortunio Loftus-Cheek: era già successo

Era già successo, Ruben Loftus-Cheek ha subìto un infortunio e di natura muscolare, così come gli accadde nell’ultimo e primo match di Champions League, contro il Newcastle.

Un problema ancora una volta muscolare che preoccupa tantissimo questa volta, considerando anche quella che è stata la rabbiosa uscita dal campo del centrocampista inglese. La sensazione è che questa volta si tratti di qualcosa di serio e il tutto verrà chiarito e snocciolato nelle visite mediche per gli esami strumentali che l’ex Chelsea sosterrà nel corso delle prossime ore, se non domani a Milanello.

Loftus-Cheek out per infortunio: quante partite salta?

Il Milan ha bisogno urgente dei suoi centrocampisti, considerando che adesso sono praticamente i soli Musah, Adli e Reijnders quelli a disposizione, dopo l’infortunio muscolare di Loftus-Cheek che rischia dunque di non esserci con il Borussia Dortmund. È probabile che Stefano Pioli per la partita di Champions League e pure quella prima della sosta per le Nazionali, contro il Genoa di sabato 7 ottobre, chieda ai suoi centrocampisti uno sforzo in più stringendo i denti per giocare diverse gare nel giro di pochi giorni.