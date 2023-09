Spalletti sciocca tutti: lo vuole in azzurro

Luciano Spalletti ha messo nel proprio mirino un giocatore di Serie A che vorrebbe per la sua Nazionale Italiana: ecco di chi si tratta.

Luciano Spalletti ha preso in carica l’importante compito di gestire e guidare la Nazionale Italiana negli impegni che stanno man mano arrivando in vista degli Europei del 2024. E, soprattutto, dei Mondiali del 2026.

Gli azzurri non possono mancare le due qualificazioni e il nuovo CT è consapevole di quanto il suo lavoro sia delicato. Per questo motivo, nel gruppo azzurro, vuole giocatori che siano più che funzionali. E sta perciò cercando di convincere un profilo decisamente appetibile della Serie A.

Per rivedere in campo la Nazionale Italiana bisognerà aspettare il 14 ottobre, giornata in cui gli azzurri scenderanno in campo contro il Malta per il girone di qualificazione agli Europei. Non possono più essere compiuti passi falsi. Il CT, poi, sta nel frattempo cercando di convincere un profilo che in Serie A ha fatto la differenza lo scorso anno. Ed è passato all’Inter in questa stagione, esordendo anche in Champions League.

Nazionale Italiana, Spalletti vuole Carlos Augusto: la situazione e la volontà del calciatore

Si tratta ovviamente di Carlos Augusto Zopolato Neves, approdato alla corte di Simone Inzaghi quest’estate per occupare lo slot lasciato libero da Robin Gosens. L’esterno di sinistra, classe 1999, si è messo in mostra lo scorso anno tra le file del Monza tanto che appunto l’Inter proprio da quel momento l’ha messo nel proprio mirino. Adesso la stessa cosa vorrebbe fare Spalletti. Questo il punto della situazione.

Carlos Augusto, settimana dopo settimana, sta crescendo nel migliore dei modi, calcisticamente parlando. Dopo un’ottima stagione al Monza, il 15 agosto si è trasferito all’Inter di Simone Inzaghi. Con la maglia nerazzurra ha mostrato di poter fare la differenza in Serie A e ha anche fatto il suo esordio in Champions League, mercoledì sera contro la Real Sociedad.

Il match è terminato sull’1-1 ma l’esterno è stato uno dei pochi, tra i nerazzurri sottotono, ad aver giocato una buona gara. Motivo questo per cui Spalletti lo vorrebbe con l’Italia. Anche se Carlos Augusto, dal canto suo, attende il Brasile.

In effetti non è una situazione del tutto semplice. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il giocatore aspetta e sogna appunto la chiamata dal CT del Brasile, Fernando Diniz. La convocazione finora non è arrivata e Luciano Spalletti spera nel frattempo di riuscire a convincerlo, sfruttando la sua doppia nazionalità italo-brasiliana. Il CT azzurro lo vuole, infatti, a tutti i costi nel suo gruppo.