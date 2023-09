Juventus, primo rinforzo per gennaio: accontentato Allegri

Il mercato in casa Juventus, così come per tutti i grandi club, non si ferma praticamente mai. Cristiano Giuntoli, di conseguenza, lavora già per gennaio ed ha già tanta strada percorsa per il primo colpo da regalare a Massimiliano Allegri. Arriva la svolta in questa operazione.

All’orizzonte c’è una stagione di capitale importanza per la Juventus, che deve ricostruire la sua immagine dopo alcuni anni duri sotto tanti punti di vista. C’è, infatti, da ricostruire in primis l’immagine del club dopo le due inchieste della passata stagione. In più anche dal punto di vista sportivo un club del genere non può certo ritenersi contento di quanto fatto nelle ultime annate. Ne è ben consapevole, seppur è arrivato da poco, Cristiano Giuntoli, che infatti è già al lavoro in maniera importante per il mercato di gennaio. Ed arrivano in tal senso i primi passi concreti per regalare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo invernale per lui.

Mercato Juve, primo squillo invernale di Giuntoli

Non c’è un attimo di tregua, come è noto, nel mondo del calciomercato. I vari operatori, infatti, sanno che in questo lavoro la tempestività ed il tempismo sono tutto e ne sa qualcosa una vecchia volpe, come si suol dire, come Cristiano Giuntoli. Arrivato da poco alla Juventus, è verosimile che lascerà gradualmente la sua impronta. A partire, ovviamente, dal mercato di gennaio.

Per questo, stando a quanto raccontato da “Fichajes.com”, i bianconeri sono pronti a tornare alla carica già a gennaio per il talento Abdoulaye Kamara. Già in estate Cristiano Giuntoli ci ha provato in maniera concreta, ma ha dovuto fare i conti con il muro eretto dal Borussia Dortmund che ha rifiutato l’offerta da 4 milioni di euro presentata. Di conseguenza, è lecito immaginare che l’offerta possa essere sensibilmente migliorata.

Kamara dal Borussia Dortmund alla Juventus

In estate, probabilmente a prescindere dall’offerta, la volontà del Borussia Dortmund è stata quella di trattenere il ragazzo per continuare a puntare su di lui. In inverno, però, tutto potrebbe cambiare, anche tenendo conto del fatto che davanti ad una offerta ancora più importante potrebbe essere una plusvalenze molto interessante per il BVB da mettere a bilancio. Classe 2004, rappresenta un profilo al quale crede molto Giuntoli. Che dunque vuole aggiungerlo alla lunga lista di sue intuizioni di mercato.