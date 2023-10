Visione di spalle da bollino rosso: Canalis, che lato B

Elisabetta Canalis, nonostante il trascorrere del tempo, conferma un fisico da sballo: lato B in mostra per i fan negli ultimi scatti

L’estate è ormai finita ed è un ricordo anche se le temperature, per il periodo, sono ancora abbastanza calde. Ma non sono finite, e forse non finiranno mai, le emozioni che è in grado di regalarci con il suo fascino leggendario Elisabetta Canalis. La showgirl e modella non si smentisce mai e si conferma tra le bellezze più amate dagli italiani nel terzo millennio.

Sembra incredibile pensare che qualche settimana fa Elisabetta abbia compiuto 45 anni, eppure è tutto vero. Lei fa però parte di quelle presenze al femminile per le quali l’età è soltanto un numero, il suo fascino resta invariato e la sua bellezza pressoché uguale a quella degli anni giovanili. La velina per eccellenza riesce sempre a riportarci indietro nel tempo, a quando spopolava sul palco di Striscia la Notizia.

Intramontabile, Elisabetta ha dato spettacolo anche negli ultimi giorni, nei quali, dopo le vacanze in Sardegna, è tornata ancora una volta in Italia. La sua presenza si è avvertita eccome nei giorni della Milano Fashion Week e anche una volta conclusa la settimana della moda nel capoluogo lombardo, vi si è trattenuta ancora per un po’ per alcuni shooting memorabili, che hanno lasciato il segno su Instagram, uno scatto dopo l’altro.

Elisabetta Canalis, davanzale illegale ma anche il posteriore non è da meno: scatto ipnotico

Giorni davvero speciali per lei, questi, insomma, anche perché sono quelli dell’ottavo compleanno della figlia Skyler, cui ha dedicato un post commovente. Negli scatti precedenti, invece, ha lasciato senza parole i suoi fan in questo modo, con alcune foto per le strade della città in un abbigliamento superlativo.

Look a dir poco spaziale, quello in cui Elisabetta è apparsa in un top intrecciato sul davanti, a mostrare la generosa e vertiginosa scollatura. E anche girandosi di spalle ci ha proposto una visione da urlo, quella del suo lato B semplicemente perfetto.

Prospettiva che non poteva non attirare l’attenzione e che infatti ha scatenato i suoi oltre tre milioni e mezzo di followers su Instagram. Ad ogni nuovo post di Elisabetta, per loro è sempre festa grande, e come si può dargli torto, se ciò che vediamo scatena tali boati di meraviglia.