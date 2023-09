Tegola in Lecce-Napoli, l’infortunio è serio: le condizioni

Brutte notizie per quanto riguarda il primo anticipo della settima giornata di campionato in Serie A, in Lecce-Napoli.

Al Via del Mare sono scese in campo le formazioni che, stando a guardare la classifica, condividono la stessa posizione con gli stessi punti totalizzati. A pagarne le conseguenze del match è il Lecce, con il Napoli che è uscito vincente dalla gara giocata questo sabato pomeriggio.

Le condizioni di uno dei calciatori tra i protagonisti assoluti dell’undici titolare di una delle due formazioni in campo preoccupano e non poco per l’infortunio di natura muscolare, che ha costretto il tecnico al cambio nel corso della ripresa. Nel post-partita sono venute fuori le prime notizie sulle condizioni del giocatore.

Lecce-Napoli, infortunio e tegola: tecnico costretto al cambio

Tecnico costretto al cambio, precisamente al minuto sessantuno quando nel cercare di sistemare le cose, si è trovato obbligato alla scelta tripla a causa della richiesta di cambio.

Lo staff tecnico è entrato in campo per dare una mano al centrocampista che si è accasciato a terra, mandando in apprensione la sua panchina.

Il Lecce, che sta ben figurando in questa stagione nonostante le sconfitte prima con la Juventus e poi col Napoli, dovrà fare a meno di Blin, centrocampista che è uscito anzitempo dal match a causa dell’infortunio muscolare.

Infortunio muscolare, il Lecce perde Blin: le condizioni

Le condizioni di Blin saranno da chiarire dopo il suo infortunio, in quelli che saranno gli esami strumentali che sosterrà probabilmente nella giornata di domani, se non già nel corso di questa giornata.

A preoccupare il tecnico D’Aversa è la sensazione che si tratti di uno stiramento e non di un semplice risentimento muscolare, con l’infortunio che potrebbe compromettere la situazione per Blin. Il giocatore del Lecce rischia di stare fuori a causa dell’infortunio muscolare, rientrando poi soltanto dopo la sosta.

Infortunio Blin, quali partite salterebbe? I tempi di recupero

Qualora dovessero essere confermate le notizie che filtrano nel dopo-partita di Lecce-Napoli, l’infortunio di Blin potrebbe costringerlo a non esserci fino al rientro dalla sosta per le Nazionali. C’è un’altra partita prima di essa per il Lecce ed è quella che i salentini giocherebbero contro il Sassuolo nell’anticipo di venerdì 6 ottobre. A giocare al suo posto potrebbe essere Gonzalez che già nella sfida di oggi, contro il Napoli, è subentrato al suo posto, non offrendo in ogni caso una buona prestazione contro un club straripante che ha battuto il club per quattro reti a zero.