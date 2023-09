Svolta cessione Inter, c’è la data per il closing

Un futuro lontano dalla Cina per l’Inter. Si può concretizzare a breve la cessione del club nerazzurro: la scelta definitiva spetta a Steven Zhang

La mancata smentita ufficiale da parte dell’Inter può avere il valore di una conferma indiretta. La notizia diffusa poco più di una settimana fa dal quotidiano Tuttosport, secondo cui la banca d’affari americana Raine Group avrebbe ricevuto un’offerta per l’acquisto dell’Inter da un fondo d’investimento di origine mediorientale, inizia ad avere contorni più definiti.

La maxi proposta da circa 1,3 miliardi di euro finita sul tavolo della banca statunitense porterebbe la firma di Investcorp, una società di investimenti del Bahrein fondata nel 1982 di cui si era già parlato nella primavera del 2022. Il mirino dei manager del gruppo era puntato sul Milan, acquistato poi dal fondo americano RedBird del business man Gerry Cardinale.

Il fallimento della trattativa con Elliott non ha comunque scalfito il desiderio di Investcorp di entrare nel mondo del calcio, in particolare quello italiano. Lo dimostra la super offerta fatta recapitare a Rain Group per il club nerazzurro che a questo punto potrebbe realmente passare di mano.

L’ultima parola però spetta proprio al presidente Zhang. Il giovane e ambizioso imprenditore cinese non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Dipendesse solo da lui non avrebbe alcun dubbio a restare alla guida dell’Inter ma l’obbligo di restituire al fondo Oaktree entro maggio prossimo il prestito di circa 360 milioni, interessi compresi, concesso per il rifinanziamento del debito del club, rende la scelta molto più complicata.

Inter, la svolta è davvero vicina: proseguono le trattative per la cessione

Mai però come in questo momento l’Inter è stata vicina alla cessione: dopo sette anni sta per concludersi l’era del gruppo Suning e della famiglia Zhang. Arrivano in tal senso conferme molto attendibili, come ad esempio il tweet del giornalista di Abu Dhabi Sports TV, Turki Alghamdi, che ha indicato inoltre la tempistica della chiusura della trattativa con Investcorp.

La notizia va dunque nella direzione indicata da alcune fonti molto vicine al dossier: “Proseguono le trattative tra Inter e Investcorp. Non è previsto che le cose vengano completate in tempi brevi, quindi parliamo di qualche mese. Se le cose andranno bene, il closing e il perfezionamento dell’operazione avverrà nel 2024“.

Niente di immediato e dai tempi brevissimi, come sembrava qualche ora fa. È probabile che proprio Steven Zhang voglia verificare nelle prossime settimane la possibilità di restituire il prestito milionario a Oaktree.